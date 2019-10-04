Страны озабочены безопасностью: к Киберцентру НАТО в Таллинне присоединятся еще девять государств

К Киберцентру НАТО в Таллинне на сегодняшний день присоединились уже 25 стран, с пятью государствами центр ведет процесс присоединения и еще четыре страны сообщили о своих намерениях включиться в работу центра.
Об этом BNS сообщил пресс-секретарь центра, отметив, что действующий в Эстонии центр киберобороны НАТО стал крупнейшим среди аналогичных организаций альянса по числу членов. Минувшим летом количество участвующих в работе центра стран выросло до 25. В 2008 году, когда Киберцентр только начал деятельность, он объединял специалистов семи стран.
В процессе присоединения участвуют Словения, Хорватия, Черногория, Швейцария и Япония. О своих планах подключиться к работе центра сообщили Австралия, Канада и Люксембург. Ирландия представила официальное заявление о присоединении к расположенному в Таллинне Центру киберобороны НАТО вчера.
«Понимание государствами серьезности тематики кибербезопасности за последние два-три года значительно изменилось. Большое изменение состоит в том, как государства осмысливают и как говорят о проблемах кибербезопасности. Очевидно, что об опасностях в этой сфере хотят говорить все чаще и что важным считают реальные шаги по усилению международного сотрудничества, – рассказал руководитель центра, полковник Яак Тариэн. – О международной актуальности темы свидетельствует и постоянно растущее число членов расположенного в Эстонии центра по сотрудничеству в сфере киберобороны».