Страны озабочены безопасностью: к Киберцентру НАТО в Таллинне присоединятся еще девять государств

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь центра, отметив, что действующий в Эстонии центр киберобороны НАТО стал крупнейшим среди аналогичных организаций альянса по числу членов. Минувшим летом количество участвующих в работе центра стран выросло до 25. В 2008 году, когда Киберцентр только начал деятельность, он объединял специалистов семи стран.

В процессе присоединения участвуют Словения, Хорватия, Черногория, Швейцария и Япония. О своих планах подключиться к работе центра сообщили Австралия, Канада и Люксембург. Ирландия представила официальное заявление о присоединении к расположенному в Таллинне Центру киберобороны НАТО вчера.