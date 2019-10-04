Полиция ищет бесследно пропавшего мужчину: он может быть в Таллинне или Раквере

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Юллара, который ушел 6 сентября из дома в Финляндии. По полученным на данный момент данным, мужчина прибыл в Эстонию, но неизвестно, куда он отправился дальше. По телефону с ним не связаться. Не исключено, что Юллар может находиться в Таллинне или Раквере.

Его рост 203 см, он худощавого телосложения. Юллар носит очки. У него короткие темно-каштановые волосы и коричнево-зеленые глаза. Левая рука мужчины в татуировках. Когда Юллара видели последний раз, он был одет в желтую спортивную кофту с капюшоном и белую легкую куртку, еще у него была кепка белого цвета.

Пропавший Юллар. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны