В четверг, примерно в час дня по местному времени Арпон вошел в здание префектуры, где он работал, сразу же направился в свой отдел и начал нападать с ножом на своих коллег. ФОТО: YOAN VALAT / EPA

У человека, зарезавшего в четверг четверых полицейских в Париже, накануне был эпизод психотического характера: он бессвязно разговаривал и слышал голоса у себя в голове, рассказала его жена.

45-летний Макаэль Арпон был застрелен полицией на месте происшествия. Французские власти пытаются установить причины нападения.

Жена Арпона временно задержана, но прокуратура заявляет, что ей не предъявлено никаких обвинений.

Представители профсоюза полицейских говорят, что у Арпона мог быть конфликт на рабочем месте.

Насколько известно, его жена также сказала, что у него были разногласия с руководством и он считал, что его работу недооценивают. Арпон также был глух на 70%.

Убийства произошли через сутки после того, как полицейские Франции провели однодневную забастовку, протестуя против растущего уровня насилия против стражей порядка. По данным профсоюза полицейских, с начала этого года более 50 полицейских покончили с собой (за 2018 год среди французских полицейских было 35 самоубийств).

«Идеальный служащий»

По словам министра внутренних дел, Арпону было 45 лет, он 16 лет проработал компьютерным специалистом в разведывательном подразделении полиции.

Министр сказал, что до инцидента поведение Арпона не вызывало никакой тревоги, он даже казался идеальным служащим.

Полтора года назад Арпон обратился в ислам, и, согласно сообщениям в прессе, перестал разговаривать с коллегами женского пола. Представительница правительства сказала, что никаких признаков радикализации он не проявлял.

Как это было

В четверг, примерно в час дня по местному времени Арпон вошел в здание префектуры, где он работал, сразу же направился в свой отдел и начал нападать с ножом на своих коллег.

Он ударил ножом троих мужчин в их кабинетах и двух женщин на лестничной площадке. Двое мужчин и две женщины них скончались. Затем его самого застрелили во внутреннем дворе здания.