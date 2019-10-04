Фото: в Эстонии нашли клад из ценных монет

На Сааремаа нашли очередной клад - старинные серебряные монеты. В начале сентября крупнейший в Эстонии остров прославила "находка года" - золотой браслет III-IV веков.
Были найдены несколько серебряных монет, осколков монет и связанных с эпохой викингов вещей, сообщили Департамент защиты памятников старины и музей Сааремаа, передает rus.err.ee.
"Благодарим детекториста-любителя, имевшего разрешение на поиски, который сообщил о находке в Департамент защиты памятников старины", - говорится в сообщении музея Сааремаа в социальных сетях.