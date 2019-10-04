Пт, 4.10.2019
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Фото: в Эстонии нашли клад из ценных монет

ФОТО: Facebook

На Сааремаа нашли очередной клад - старинные серебряные монеты. В начале сентября крупнейший в Эстонии остров прославила "находка года" - золотой браслет III-IV веков.

Были найдены несколько серебряных монет, осколков монет и связанных с эпохой викингов вещей, сообщили Департамент защиты памятников старины и музей Сааремаа, передает rus.err.ee.

"Благодарим детекториста-любителя, имевшего разрешение на поиски, который сообщил о находке в Департамент защиты памятников старины", - говорится в сообщении музея Сааремаа в социальных сетях.

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