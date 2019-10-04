Фото: в Эстонии нашли клад из ценных монет

Были найдены несколько серебряных монет, осколков монет и связанных с эпохой викингов вещей, сообщили Департамент защиты памятников старины и музей Сааремаа, передает rus.err.ee .

"Благодарим детекториста-любителя, имевшего разрешение на поиски, который сообщил о находке в Департамент защиты памятников старины", - говорится в сообщении музея Сааремаа в социальных сетях.