Таави Аас предлагает установить требование к возрасту самолетов на линии Таллинн-Курессааре

«Требование учесть возраст самолета — это желание как руководства волости Сааремаа, так и местных жителей, чтобы сделать шаг в направлении более качественного обслуживания авиалинии. Чем новее будет самолет, тем проще станет соблюдать расписание его полетов, тем меньше он будет зависеть от погодных условий и тем удобнее будет для пассажиров. Как мы видим на примере поездов и паровом, чем выше качество оказываемой услуги, тем больше число пассажиров, желающих ею воспользоваться», - сказал BNS Таави Аас.

В середине сентября Департамент шоссейных дорог объявил о проведении очередного государственного конкурса закупок на обслуживание авиалинии Таллинн-Курессааре, предполагаемая стоимость поставки составит 16,8 млн евро. Вместе с тем в условиях конкурса не указано в качестве условия требование учесть возраст самолета.

«Ряд предприятий Сааремаа выразили недоумение по поводу исключения из числа условий требования учесть возраст самолета. Волостная управа Сааремаа, представляющая интересы местных жителей, также считает, что без этого требования качественного авиасообщения между Сааремаа и материком наладить не удастся», - написал старейшина Сааремаа Мадис Каллас в своем обращении в четверг к министру Таави Аасу.

Каллас отметил, что у самолетов, построенных более 20 лет назад, резко возрастают расходы на обслуживание и ремонт, поскольку требования к такого рода воздушным судам строже, что, в свою очередь, приведет к удорожанию стоимости билетов.