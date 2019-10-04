СМИ: стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Власти Украины рассматривают возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, Киев готов поэтапно выполнять минские соглашения и реинтегрировать неподконтрольные территории Донбасса в состав Украины. Однако в случае, если в течение года после переговоров лидеров «нормандской четверки» ситуация на востоке страны принципиально не изменится, власти готовы пойти на долгосрочное замораживание конфликта.
В частности, в этот период Киев может перестать платить социальные пособия и пенсии жителям Донбасса. Кроме того, в регион могут прекратить поставки тепла, воды и электроэнергии, а также будет ужесточен контроль на границе с ДНР и ЛНР. Не исключается и возведение физической преграды на линии разграничения в виде разделительной стены, отмечает «Коммерсантъ».
Ранее 4 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах «нормандской четверки» в Париже хочет лично услышать, чего именно ждет от Киева президент России Владимир Путин. Также украинский лидер надеется получить от глав Франции и Германии ответ на вопрос, как далеко готовы зайти эти страны в своей поддержке Киева.