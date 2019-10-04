Эстонские строители дорого обходятся финнам: им ищут дешевую замену

Из-за возрастающей конкуренции на стройплощадки берут все более дешевую рабочую силу. На прошлой неделе издание Rakennuslehti посетило стройплощадки и выяснило, что эстонцы стали слишком дорого обходиться финским строительным компаниям. В Финляндии они зарабатывают около 14-15 евро в час, хотя в Эстонии уровень заплат уже вырос до 11 евро в час.

Финнов поджидает также проблема, что белорусы и украинцы стремятся работать скорее в Эстонии, чем в Финляндии, где проживание слишком дорогое. Латыши и литовцы уже давно отправляются на заработки в Швецию и Норвегию, но сторонятся Финляндии.

На замену приходят, например, поляки, румыны, словаки и хорваты. На стройплощадках в окрестностях Хельсинки может быть 40-50 национальностей и рабочими руководят даже на китайском, сомалийском, албанском и арабском языках.

Строительные леса собирают румыны. Раньше эту работу делали часто вышедшие из тюрьмы финны, и в сравнении с ними румыны для строительных фирм считаются безопасными и профессиональными работниками.

Польские бетонщики в окрестностях Хельсинки уже привычное явление. Когда в прошлом году строительная фирма YIT выгнала одну компанию поляков, они практически сразу нашли работу на соседней стройплощадке.

Но поляки не являются дешевой рабочей силой. Первое предложение о зарплате может быть выгодным, но когда поляки слышат, сколько зарабатывают их друзья, они быстро учатся ценить свою работу. Поэтому все больше работодателей хотят привлечь еще более дешевую рабочую силу из-за пределов ЕС.