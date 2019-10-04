Пт, 4.10.2019
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Концерн VKG извинился перед жителями Кохтла-Ярве

Из-за неисправности сероулавливающей установки на "VKG Energia" пыль, которая должна была остаться в фильтре, попала в атмосферу над Ярвеской частью города.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Концерн Viru Keemia Grupp сообщил, что из-за сломавшегося в начале октября фильтра пыль с производства VKG Energia попала в атмосферу. В концерне пообещали починить фильтр к концу октября, передает rus.err.ee.

"К сожалению, из-за частичного выхода из строя фильтра пыль попала в атмосферу и рассеивается ветром. Такая пыль при рассеивании не представляет опасности для здоровья человека", - говорится в сообщении компании.

Ремонтные работы планируется завершить не позднее конца октября, и в это же время планируется запустить устройство.

Концерн приносит извинения за неудобства, с которыми сталкиваются горожане.

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