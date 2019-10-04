Концерн VKG извинился перед жителями Кохтла-Ярве

Концерн Viru Keemia Grupp сообщил, что из-за сломавшегося в начале октября фильтра пыль с производства VKG Energia попала в атмосферу. В концерне пообещали починить фильтр к концу октября, передает rus.err.ee.
"К сожалению, из-за частичного выхода из строя фильтра пыль попала в атмосферу и рассеивается ветром. Такая пыль при рассеивании не представляет опасности для здоровья человека", - говорится в сообщении компании.
Ремонтные работы планируется завершить не позднее конца октября, и в это же время планируется запустить устройство.
Концерн приносит извинения за неудобства, с которыми сталкиваются горожане.