Пт, 4.10.2019
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  • Тайные записи допросов: бывшего госпрокурора обвиняют в совершении преступления

Тайные записи допросов: бывшего госпрокурора обвиняют в совершении преступления

Стевен-Христо Эвестус.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Бывший судья Лео Кунман подал заявление о преступлении против бывшего госпрокурора Стевена-Христо Эвестуса и бывшего пыхьяского окружного прокурора Трийну Олев, сообщает Postimees.

На сегодняшнем окрещенном процессом Сависаара заседании суда бывший судья Лео Кунман, брата которого Велло Кунмана обвиняют в попытке подкупа экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, заявил, что есть основание полагать, что Эвестус во время допроса выбивал показания из Прийта Кутсера, и для доказательства этого подал заявление о преступлении.

Якобы Прийт Кутсер тайно записал свои допросы и эти записи демонстрируют, что прокурор Эвестус предложил Кутсеру прекратить дело в его отношении, если он даст показания против Сависаара.

Текст расшифрованных записей стал распространятся. «Этот текст был передан и мне, поэтому я решил подать ходатайство о возбуждении уголовного дела. Из этого текста выясняется, что прокуроры заставили Кутсера дать ложные показания против Сависаара», - объяснил основание для подачи заявления Лео Кунман.

Госпрокурор подтвердил, что данная жалоба на Эвестуса и Олев действительно к ним поступила и она будет рассмотрена в предусмотренном законом порядке.

Напомним, что Эвестус заявил о желании уйти с должности прокурора, когда его крупнейший за последнее время судебный процесс над бывший председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром был в самом разгаре и суд еще не вынес решение.

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