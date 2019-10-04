Тайные записи допросов: бывшего госпрокурора обвиняют в совершении преступления

На сегодняшнем окрещенном процессом Сависаара заседании суда бывший судья Лео Кунман, брата которого Велло Кунмана обвиняют в попытке подкупа экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, заявил, что есть основание полагать, что Эвестус во время допроса выбивал показания из Прийта Кутсера, и для доказательства этого подал заявление о преступлении.

Якобы Прийт Кутсер тайно записал свои допросы и эти записи демонстрируют, что прокурор Эвестус предложил Кутсеру прекратить дело в его отношении, если он даст показания против Сависаара.

Текст расшифрованных записей стал распространятся. «Этот текст был передан и мне, поэтому я решил подать ходатайство о возбуждении уголовного дела. Из этого текста выясняется, что прокуроры заставили Кутсера дать ложные показания против Сависаара», - объяснил основание для подачи заявления Лео Кунман.

Госпрокурор подтвердил, что данная жалоба на Эвестуса и Олев действительно к ним поступила и она будет рассмотрена в предусмотренном законом порядке.