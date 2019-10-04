«Не смогу выйти на работу»: заблудившийся в лесу мужчина позвонил работодателю и жене, но не обратился в полицию

"Мужчина позвонил работодателю и сказал, что не может завтра выйти на работу, так как заблудился в лесу, также он сообщил об этом жене. К счастью, информацию передали в полицию раньше, чем стало слишком поздно. Большое спасибо человеку, который сообщил в полицию о заблудившемся мужчине", – сказал руководитель Нарвского кордона Райво Метсма.

Метсма напоминает, что в такой ситуации первым звонок должен быть сделан на номер Центра тревоги 112. "Тогда мы сможем сразу отреагировать, и аккумулятор телефона будет использован более целесообразно. Полиция сама сможет передать родственникам необходимую информацию", – сказал он.

Хотя аккумулятор телефона мужчины был почти разряжен, полицейским удалось с ним связаться и уточнил его возможное местонахождение. Помогло и том, что мужчина подтвердил по телефону полицейским, что он слышит звуки сигнальных ракет, что помогло полицейским определить направление поисков.

По словам Метсма, в Кыргесоо были крайне сложные условия для поисков. "Вокруг были болотные озера и глубокие канавы. На такой местности невозможно идти напрямую. Мы позвали на помощь наших кинологов, они помогли вывести мужчину из леса, доставили его на пограничный катер и затем домой. В медицинской помощи он не нуждался", – рассказал Метсма.

„Очень хорошо было то, что на мужчине был светоотражательный жилет, это упростило его поиски. В свете фонарика в темном лесу человек в таком жилете сиял как новогодняя елка", – добавил Райво Метсма. "Пожилой человек уже готовился к тому, что ему придется заночевать в лесу, но провалился в воду и промочил одежду. Остаться в живых в таких условиях крайне сложно, так как по ночам уже ожидается и минусовая температура".

Так как дары осени все еще привлекают многих людей в лес и на болото, то в преддверии выходных полиция просит людей серьезно отнестись к таким походам и не рисковать жизнью из-за ведра клюквы или все еще встречающихся грибов. „Солнце заходит уже примерно в 18.30, ночи уже холодные, а ночевка в лесу, особенно для пожилых людей или людей с проблемами здоровья, может закончиться трагически", – подчеркнул Метсма.