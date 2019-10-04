Пт, 4.10.2019
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  • Разница в зарплатах: эстонская фирма платит некурящим работникам больше

Разница в зарплатах: эстонская фирма платит некурящим работникам больше

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Окурки.

ФОТО: Райго Паюла

Вильяндиское предприятие Cleveron настолько заботится о здоровье своих сотрудников, что даже платит некурящим работникам более высокую зарплату.

Руководитель по маркетингу Cleveron Эдитх Вяли сказала порталу Geenius, что фирма ценит душевное и физическое здоровье работников, например, весной у них проходит неделя здоровья, когда особое внимание обращают на правильное питание.

Помимо ежемесячного пособия на спорт, Cleveron, по словам Вяли, всем некурящим сотрудникам платит премию в 40 евро.

Всего в фирме работает свыше 100 сотрудников.

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