Пт, 4.10.2019
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На Таллиннской окружной дороге столкнулись три машины, движение сильно нарушено
Полиция предупреждает водителей об опасности

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

На  Таллиннской окружной дороге столкнулись три автомобиля, движение на месте ДТП сильно нарушено.

На седьмом и восьмом километрах Таллиннской окружной дороги сейчас из-за аварии сильно нарушено движение. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что там столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать скользкая дорога. В трех машинах в общей сложности было восемь человек, которые, к счастью, не пострадали. 

На месте движение регулирует полиция.

Пресс-секретарь также обратился к водителям с просьбой быть осторожными на скользкой дороге и выбирать соответствующую погодным условиям скорость.

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