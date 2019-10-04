На Таллиннской окружной дороге столкнулись три машины, движение сильно нарушено

На седьмом и восьмом километрах Таллиннской окружной дороги сейчас из-за аварии сильно нарушено движение. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Postimees, что там столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать скользкая дорога. В трех машинах в общей сложности было восемь человек, которые, к счастью, не пострадали.

На месте движение регулирует полиция.