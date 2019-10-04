Министр: с нового года в Эстонии вырастет минимальная зарплата

После возобновления переговоров между Центральным союзом профсоюзов и Союзом работодателей по вопросу повышения минимальной зарплаты работодатели заявили, что придерживаются прежнего соглашения, по которому размер минимальной зарплаты составляет 578 евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что они ждут пока стороны придут к общему соглашению, но с нового года рост минимальной зарплаты в любом случае будет. "Минимальное значение, которое заложено в бюджет, составляет 578 евро и правительство его может утвердить", - уточнил он.