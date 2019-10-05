Рожающие в конце года должны будут доплатить государству

Государство своей налоговой политикой стало уменьшать долю стрельцов и козерогов. В январе выяснилось, что женщины, уходящие в отпуск по рождению ребенка в так называемое неправильное время, должны будут доплатить государству подоходный налог. Несколько ведомств обещали приступить к решению несправедливой ситуации, однако на данный момент от теплых обещаний остался лишь прохладный воздух. Единственное, что государство может пообещать женщинам, ждущим ребенка, - попробовать смухлевать с помощью акушерки, пишет Postimees.
Зачастую ждущие ребенка женщины, которых из-за того, что они ждут ребенка в «неправильное время», коснется дополнительный подоходный налог, узнают об этом, будучи уже несколько месяцев беременными.
Я слышала от друзей, что, если компенсация по рождению выплачивается на конец года, я должна буду доплатить государству», - пояснила планирующая уйти в отпуск по рождению ребенка в ноябре Инге Аусна.
Поначалу Аусна не стала углубляться в тему, но когда она сходила к беременной подруге-юристу и узнала, что потеря может достигать сотен евро, она осознала серьезность ситуации. «Очевидно, никто не думает, когда беременеет, как и что надо будет платить. И на самом деле беременная женщина вообще не должна об этом волноваться», - сказала Аусна.
Пресс-секретари Министерства социальных дел и Налогово-таможенного департамента подтвердили Postimees, что никакой информационной работы среди женщин не ведется. Налогово-таможенный департамент не знает, кто беременна и когда рожать, а Больничная касса не знает точных доходов людей. Так что женщинам приходится узнавать все от знакомых, чтобы после ухода в отпуск по рождению ребенка в конце года государство не начало требовать лишний налог.
Суммы, которые приходится выплачивать государству из-за родов в неудачное время, вовсе не маленькие и касаются, в первую очередь, женщин, зарплата которых составляет 900-1500 евро. Так, например, женщина с брутто-зарплатой 1200 евро, уходящая в декрет в декабре, должна будет доплатить 626 евро, а женщина, зарабатывающая 1100 евро – 441 евро.
Потерпеть два года
Когда этот ляп в январе стал известен, первой реакцией ведомств был поиск решения. Хотя создатель корявого закона – Министерство финансов, обязательство его изменить перекинули тогда на Министерство социальных дел, которое отвечает за выплаты компенсации по рождению ребенка. Оба министерства обещали начать обсуждение, что необходимо изменить для уничтожения неравенства. Тогдашний глава финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин сказал, что необходимо изыскать возможность не только разрешить ситуацию, но и выплатить задним числом уже родившим женщинам отобранный у них подоходный налог.
Пообщавшаяся в январе с Postimees молодая мать Лаура Рооп рассказала теперь, что после обещания парламентариев она надеялась, что государство не станет требовать с нее лишний подоходный налог, возникший из-за выплаты компенсации по рождению. «В связи с подоходным налогом я оттягивала уплату до последней минуты, но, поскольку Налоговый департамент стал слать мне напоминания, в июне я все-таки заплатила. Никого это не интересует и не станет интересовать», - сказала Рооп.
Теперь Стальнухин на звонки и письма журналистов не отвечает, Министерство социальных дел раздает советы о том, когда лучше всего уйти в декрет, а Минфину «больше нечего добавить». Но конец года приближается, и многие беременные снова в ситуации, которое ставит их в неравное финансовое положение по сравнению с другими женщинами, срок родов которых просто выпадает с точки зрения государства не более удачное время.
Тему обсуждали, а хорошего решения не нашли», - сказала главный специалист отдела развития системы здравоохранения Минсоца Юлле Йордан. Она пояснила, что ситуация разрешится в 2022 году, когда изменится порядок выплаты компенсации по рождению.
Тогда компенсация по рождению ребенка будет объединена с родительской зарплатой, и все эти пособия будет выплачивать Департамент социального страхования. Для этого заказана и соответствующая ИТ-услуга», - сказала она, добавив, что изменение нынешней системы до 2022 года повлекло бы за собой большие дополнительные расходы.
Таким образом, из-за корявой налоговой политики в последующие два года семьи должны сами действовать так, чтобы рождение ребенка не пришлось на конец года или январь. По сути, это означает, что следующие два года с марта по июнь надо будет повременить с расширением семьи, поскольку зачатые в этот период дети потом поставить женщину в финансово неравное положение.
Странные советы
Йордан предлагает пострадавшим женщинам два решения. «Обязательство уплаты лишнего подоходного налога помогло бы облегчить, если человек спрогнозирует свой годовой доход заранее, как это приходится делать со всеми другими доходами, чтобы необлагаемая налогом доля не использовалась больше нужного, тогда в следующем году не придется доплачивать», - предложила она первое решение.
Однако специалист по налоговому праву из адвокатского бюро Sorainen Кайдо Кюннапас не считает такое предложение решением, т.к. это просто распределение на год выплачиваемого государству дополнительного подоходного налога.
«Предложение Министерства социальных дел не решает проблему неравного обращения. Оно, по сути, дает совет копить в течение года деньги, чтобы в следующем году подоходный налог был уплачен без проблем», - сказал Кюннапас.
По его словам, корень проблемы в том, что при новой системе расчета налога богатство человека стали мерить по календарю. Это хорошо работает в отношении заплаты, одноразовых бонусов и т.п., когда доходы получают и расходы несут предположительно более-менее в один и тот же промежуток времени.
«Компенсация по рождению по своей цели призвана заменить ежемесячный недополученный из-за родов доход, по сути, в качестве аванса. Но доходом это считается не за месяц, а одноразовым. Т.е. хотя при распределении по месяцам это никакое не богатство, государства из-за одноразового дохода и промежуточного финиша в конце года видит в получательнице компенсации богачку. Отсюда и возникает аномалия, когда с равными начинают обращаться неодинаково», - пояснил он.
В качестве второй возможности чиновница Минсоца предложила, чтобы женщина «приурочила свой уход в декрет таким образом, чтобы пособие выплачивалось в следующем календарном году».
Ранее советник министерства по связям с общественностью Рийна Сообик советовала женщинам смотреть, нельзя ли изменить дату выхода в отпуск по рождению ребенка таким образом, чтобы не возникло финансовых потерь. «Т.е. надо обговорить это со своим врачом, у которого вы получаете справку о выходе в отпуск по рождению», - сказала Сообик.
Однако, по словам президента Эстонского общества акушерок Марге Махла, акушерка не может давать женщинам рекомендации, как уходить в отпуск по рождению ребенка, чтобы не возникало финансовых потерь.
«В компетенции акушерки – определить ПДР, которая берется за основу при расчете начала отпуска по беременности и родам. Акушерка не может изменить дату родов, которая берется за основу расчета», - пояснила Махла.
Она добавила, что, если беременная женщина сама посоветовалась с юристом, который дал ей рекомендации, акушерка может повлиять лишь на дату начала отпуска по беременности и родам, которая может быть за 30-70 дней до предполагаемой даты родов или позже, если женщина сознательно того хочет. Если же женщина уйдет в декрет позже, чем через 30 дней до ПДР, то в свою очередь уменьшится ее компенсация по рождению.
Кроме того, игра в промежутке 30-70 дней не всегда возможна. По словам главы женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы Пирет Веэрус, дата выхода в декрет зависит, прежде всего, от здоровья беременной, состояния плода и характера работы женщины. Беременность проходит у всех по-разному, и, если по состоянию женщины или ребенка у женщины возникнет потребность остаться дома ранее 70 дней до ПДР, очевидно, подоходный налог – последнее, о чем она думает.
Тактика затягивания поможет
По словам Кюннапаса, сейчас для женщин, которым предстоит родить в конце года, нет хороших и четких решений. Но беременная может попросить, чтобы с выплатой ей компенсации по рождению подождали.
Компенсацию выплачивает Больничная касса, которая переводит ее на счет женщины за один раз, когда работодатель женщины утвердил лист по родам, выданный врачом. Именно с утверждением этого листа можно при необходимости потянуть время.
Лист по родам выдает врач, и он виден в электронной Больничной кассе. После того, как мы его, так сказать, утвердим и передадим, он идет в работу, т.е. к оплате», - пояснила бухгалтер Postimees Grupp Маргит Раяндо роль работодателя при утверждении листа по родам.
Раяндо подтвердила, что в случае, если женщины, уходящая в декрет, сделает работодателю письменное заявление с просьбой подождать с подтверждением листа по родам, теоретически это возможно немного затянуть.
«Но тогда обязательно должна быть письменная просьба человека, чей лист останется ждать, поскольку бухгалтер обязан его передать и месяц задержки – это довольно много», - сказала она.
По словам присяжного адвоката, в нынешнем случае довольно ясно, что речь идет о несчастном случае на производстве при ознакомлении с новыми правилами относительно необлагаемого дохода.
К сожалению, чем более запутанные системы создаются, тем выше вероятность несчастных случаев. Государство продемонстрировало, что при необходимости может менять законы на полном ходу. Изменение Закона о медицинском страховании так, что лицу дается возможность отложить выплату пособия, не должна быть для государства особенно сложной задачей», - подчеркнул он, добавив, что, по сути, это стало бы лечением симптома, а не причины проблемы.