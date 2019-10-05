Фото: при столкновении автомобилей пострадали два человека

Вчера, 4 октября, в 18.02 в Вильянди на перекрестке улиц Нурме и Лоога Volkswagen Passat, за рулем которого был 35-летний мужчина, врезался в ехавший по главной дороге Mercedes Benz Vito, которым управлял 47-летний мужчина, сообщает Департамент полиции и погранохраны.