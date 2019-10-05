Фото: при столкновении автомобилей пострадали два человека

В пятницу вечером в Вильянди произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Вчера, 4 октября, в 18.02 в Вильянди на перекрестке улиц Нурме и Лоога Volkswagen Passat, за рулем которого был 35-летний мужчина, врезался в ехавший по главной дороге Mercedes Benz Vito, которым управлял 47-летний мужчина, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Водитель Mercedes и 33-летний пассажир Volkswagen были доставлены в Вильяндискую больницу для проверки здоровья.
Спасатели ликвидировали угрозу возгорания автомобилей.