Сб, 5.10.2019
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  • Фото: под покровом ночи в Таллинне были устранены последние напоминания о банке Danske

Фото: под покровом ночи в Таллинне были устранены последние напоминания о банке Danske

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Danske Bank официально прекратил свою деятельность в Эстонии - ночью с таллиннской конторы был снят логотип. 

Правление Финансовой инспекции 19 февраля сделало предписание Danske Bank, запретив деятельность филиала банка в Эстонии. Банк должен прекратить свою деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев с того момента, как было сделано предписание, учитывая при этом интересы нынешних клиентов филиала.

Напомним, что в период 2007–2015 через эстонский филиал банка прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. 

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