Фото: под покровом ночи в Таллинне были устранены последние напоминания о банке Danske

Danske Bank официально прекратил свою деятельность в Эстонии - ночью с таллиннской конторы был снят логотип.
Правление Финансовой инспекции 19 февраля сделало предписание Danske Bank, запретив деятельность филиала банка в Эстонии. Банк должен прекратить свою деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев с того момента, как было сделано предписание, учитывая при этом интересы нынешних клиентов филиала.
Напомним, что в период 2007–2015 через эстонский филиал банка прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения.