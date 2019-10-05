В одном районе Таллинна стало на 70 парковочных мест больше

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что благодаря тесному сотрудничеству с МуПо можно сказать, что на улицах Хааберсти практически не осталось старых машин, которые можно классифицировать как автохлам. «Сейчас большей проблемой становятся брошенные на улицах транспортные средства, которые занимают парковочные места, нехватка которых является острой проблемой в Вяйке-Ыйсмяэ», - сказал старейшина, по словам которого с владельцами машин регулярно связываются и просят убрать с улицы брошенный автомобиль.

Старейшина отметил, что в районе были случаи, когда о купленном на запчасти автомобиле просто забывали и хозяин с удивлением вспоминал о стоящей в Вяйке-Ыйсмяэ машине. «Призываю быть ответственными и самим увезти неиспользуемое транспортное средство и освободить парковочное место для тех, кто ежедневно пользуется автомобилем», - продолжил старейшина.

Проблемой, по его словам, становится и то, что машину перепродают по несколько раз. «К сожалению, в дорожном регистре не делают обязательную перерегистрацию и Муниципальной полиции сложно сразу найти владельца. Все это удлиняет процесс», - добавил Ханимяги.

Главный инспектор отдела процедуры региональной работы Муниципальной полиции Таллинна Талех Гусейнов сказал, что брошенные автомобили в трактовке закона не являются автохламом, поэтому каждый случай надо рассматривать отдельно. Главный инспектор добавил, что если у автомобиля явные признакам автохлама, то МуПо ищет способы найти владельца и оповещает его о действующих в Таллинне правовых актах. «Если же владельца найти не удается или же он не желает сотрудничать с муниципальной полицией, то в его отношении начинают производство о правонарушении», - сказал главный инспектор.