Насилие и изъятие ребенка из семьи: что на самом деле скрывает прогремевшая на всю Эстонию история?

Прозвучавшие в телепередаче «Kuuuurija» утверждения стали поводом для терроризирования волостных работников и могут стать помехой для уголовного производства. Больше всех от этого страдает десятилетний ребенок, пишет Postimees.
Вышедший в эфир на этой неделе сюжет «Kuuuurija» рассказал общественности о «подлых» волостных чиновниках, которые, как утверждает передача, не сделали ничего, чтобы остановить изнасиловавшего десятилетнего ребенка извращенца, нов завершении всего еще забрали ребенка из семьи. Мать ребенка вчера подтвердила Postimees, что все показанное в передаче является правдой. Наше расследование говорит об обратном.
Обстоятельства этой трагической истории трудно, почти невозможно раскрыть общественности. Во-первых, из-за чувства такта, во-вторых, у волостных работников связаны руки — они не могут комментировать произошедшее и вдаваться в подробности из-за продолжающегося уголовного производства. Но все-таки поговорим о фактах, которые можно озвучить.
Полиция действительно подозревает, что в одном маленьком эстонском поселении десятилетний ребенок подвергся сексуальному насилию. Был арестован 70-летний мужчина. Этот же ребенка действительно отобрали у матери и приемного отца. Но далее идет разногласие между тем, что было обнародовано до сих пор, и тем, что известно Postimees.
Родители отказались от помощи
Июль 2019 года. Чиновники службы защиты детей посещают дом в месте, которое мы назовем, как в передаче «Kuuuurija», деревней Утопией. Они посещали этот дом уже шесть лет. Туда приходили не только волостные чиновники, но и полиция, и специалисты Департамента социального страхования (SKA). Была причина.
Хотя многочисленные знакомые семьи считают, что для посещений нет оснований и чиновники просто придираются, вновь и вновь находились те, кто был вынужден набирать номер 112, поскольку раздающийся из дома шум становился слишком громким.
Поступали сообщения о насилии в близких отношениях, громких ссорах и ребенке, который в центре происходящего нуждается в помощи.
«Все ложь!» - говорит на это мать, по словам которой, в семье действительно были проблемы, но насилия не было. Она добавила, что полиция к ним приходила только потому, что отчим не выносил плача ребенка и вызывал полицию.
Работавшие с семьей чиновники говорят, что до семьи очень тяжело достучаться. Будто вокруг стена. «У них было два наставника, но они отказывались от этой услуги», - сказал специалист службы защиты детей. Через месяц после того, как с ребенком, вероятно, случилось что-то ужасное, волостные чиновники захотели убедиться, что он, будучи в семье, в порядке. К сожалению, это было не так.
Ребенок то замкнут, то испытывает страх и непрерывно плачет. Очевидно, он чрезвычайно обеспокоен тем, что с ним случилось.
К сожалению, он не получил дома необходимую помощь. Родители говорят с ребенком о случившемся без колебаний и открыто. В том числе отчим спрашивает у чиновника, сколько за случившееся можно получить в качестве компенсации и как быстро переведут эту сумму.
Ощущается осуждающее отношение. Мать просит ребенка перед чиновниками рассказать, что с ним произошло. Это очевидно унижает его. Работники службы защиты детей просят ребенка успокоиться.
Волость и служба помощи жертвам понимают, что травма глубока и жертве следует пройти лечение в психиатрической клинике.
По словам работавшего с этим случаем специалиста по помощи жертвам, в этой истории нет хорошего решения. «Могу с уверенностью сказать, что если бы знал о состоянии ребенка, я бы, конечно, не оставил его дома. Это могло бы закончится хуже. Ребенок нуждался в лечении, но родитель не выразил конкретной позиции по поводу отправки ребенка к врачу».
Через три недели работники службы защиты детей вновь посетили пострадавшего. Тем временем другие визиты показали, что семья не ищет помощи для ребенка и скорее отказывается от сотрудничества со специалистами. В то время, когда ребенок был доставлен в больницу на прием к дежурному врачу, мать звонила ему несколько раз. Она была в ярости и начала кричать на ребенка. После этого специалист по работе с жертвами взял телефон у ребенка и попытался успокоить мать и объяснить ситуацию.
Две судебные инстанции согласились
Это все, что мы сейчас можем рассказать. Есть еще обстоятельства, которые сейчас невозможно озвучит. Говоря кратко, волостная управа и SKA убеждены, что ребенок дома не будет в безопасности.
Пришлось принимать противоречивое решение. Работники службы защиты детей и специалисты SKA подали заявление о временном изъятии ребенка из семьи, чтобы он смог пройти беспрерывное лечение. Без решения суда это можно было сделать на 72 часа. О более длительном изъятии ребенка из семьи принимает решение суд. Поэтому весь процесс не может быть совершен из-за произвола волостных чиновников.
Ведущий следователь полиции волости, которая была названа Утопией, сказал, что такие решение не принимаются по щелчку пальцев. «Служба защиты детей подает ходатайство, которое не берется с потолка, но в нем учитывается и оценка службы помощи жертвам и полиции. За этим стоит страх, что жизнь и здоровье ребенка в опасности», - говорит он. «В таких случаях суд выслушивает также мать и ребенка», - добавляет специалист службы защиты детей. В
Тартуский уездный суд от волости поступило соответствующее ходатайство. Судья ознакомился с деталями печальной истории семьи и он посчитал так: ребенка следует временно забрать из семьи.
«Родитель не в состоянии сейчас контролировать ситуацию, помогать ребенку и обеспечивать, чтобы ребенок находился в безопасной среде», - говорится в постановлении суда.
Решение суда временным опекуном стала волостная управа. Так не будет всегда, а максимум на полгода. Это зависит от того, как пройдет лечение и уголовное производство.
Мать ребенка сказала Postimees, что не понимает решений суда, которые говорят, что ребенку лучше где-то в другом месте.
В передаче было слышно плачущего ребенка, который хотел домой. «Место каждого ребенка в его доме. Для каждого ребенка его обстановка в доме является нормальной, и все равно, что с ним там делают», - говорит следователь. По словам участкового, пугает, что в передаче «Kuuuurija» пообещала ребенку его спасти, не зная обстоятельств, почему ребенок там оказался.
Решение уездного суда обжаловали в окружном суде, но в начале сентября высшая судебная инстанция приняла такое же решение: в интересах ребенка оставаться вдали от семьи до полугода и находиться на лечение, в противном случае его страдания будут продолжаться.
Таким образом, помимо чиновник службы защиты детей и Департамента социального страхования, судьи посчитали, что такое противоречивое решение — это единственно правильное решение.
Чиновников захлестнула лавина угроз
Когда телепередача «Kuuuurija» опубликовала свой сюжет, люди узнали «Утопию», и почтовые ящики чиновников местного самоуправления захлестнула лавина ругани и угроз.
Специалист по защите детей сказал, что люди, которые сформировали свою точку зрения на основании передачи, стали нападать на него в тот же вечер, что она вышла в эфир. «Одна женщина по имени Вероника из Хаапсалу написала обо мне: «Чтоб тебя, падаль, рак сожрал», - приводит она пример.
Помимо того, что чиновники по защите детей в одиночку не могут принимать решения об изъятии детей из семьи, и решение утвердили, помимо волости, Департамент социального страхования и несколько инстанций суда, неверно и прозвучавшее в передаче утверждение, будто судебные решения принимались за спиной матери. В распоряжении Postimees находится протокол допроса в Тартуском уездном суде, где мать высказывает свою точку зрения суду.
Работники волости неоднократно пытались объяснить матери ситуацию, но, увы, путаница продолжается.
Нет и ни одного мнения специалиста, подтверждающего, что «травма, вызванная изнасилованием ребенка, сменилась травмой нахождения вдали от дома», как можно было услышать в передаче. Неверно и то, что ребенок сбежал из приюта, что его перебрасывали из одного приюта в другой, что его заставляют просыпаться в шесть утра и кто-то приказывает ему молиться.
Кроме того, «Kuuuurija» подвергла сомнению то, что полиция действовала достаточно решительно в отношении 70-летнего мужчины. Мать ребенка ведь вероятно обратилась к волости, когда ребенку стал названивать подозрительный мужчина. Волость, в свою очередь, передала номер полиции, однако мужчина был взят под стражу лишь две недели спустя, по словам «Kuuuurija», после одного конкретного эпизода.
На самом деле, полиция две недели собирала информацию и искала улики преступления после получения сообщения. То, что несовершеннолетний общается с пожилым мужчиной, - с точки зрения полиции, недостаточная причина для задержания мужчины. 70-летний мужчина, который в настоящее время находится под следствием, был взят под стражу на следующий же день после того, как полиции стало ясно, что вероятно в отношении ребенка было совершено преступление сексуального характера.
У ребенка сейчас все хорошо. Он ходит в школу и проходит терапию, завел друзей и находится в безопасной среде.
Хотя мать ребенка сказала вчера Postimees, что он потихоньку плачет и хочет домой, специалист по защите детей утверждает, что у ребенка все хорошо. По словам специалиста по защите детей, его характеризуют как добросердечного, спокойного ребенка, готового помочь.
«Мы готовы сделать для ребенка все, чтобы ему было хорошо. И для семьи тоже, если они дадут себе помочь, - говорит работник помощи жертвам. – Но из тех, кто может помочь этой семье, сделали врагов. Как действовать дальше, я не представляю».
Больше всего она опасается, что в глазах общественности защитники детей предстают теперь как чиновники, работа которых заключается в том, чтобы изымать детей из семьи. «Проблемы остаются дома и о них больше не осмеливаются говорить. В итоге страдают дети», - сказал работник из помощи жертвам.
Следователя полиции возмущает, что в прессе вообще касаются этой деликатной темы еще на этапе предварительного следствия. По его словам, в худшем случае это может означать провал расследования, поскольку предполагаемый преступник может, например, скрыть улики или повлиять на показания других.