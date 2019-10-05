Насилие и изъятие ребенка из семьи: что на самом деле скрывает прогремевшая на всю Эстонию история?

Решение уездного суда обжаловали в окружном суде, но в начале сентября высшая судебная инстанция приняла такое же решение: в интересах ребенка оставаться вдали от семьи до полугода и находиться на лечение, в противном случае его страдания будут продолжаться.

Таким образом, помимо чиновник службы защиты детей и Департамента социального страхования, судьи посчитали, что такое противоречивое решение — это единственно правильное решение.

Чиновников захлестнула лавина угроз

Когда телепередача «Kuuuurija» опубликовала свой сюжет, люди узнали «Утопию», и почтовые ящики чиновников местного самоуправления захлестнула лавина ругани и угроз.

Специалист по защите детей сказал, что люди, которые сформировали свою точку зрения на основании передачи, стали нападать на него в тот же вечер, что она вышла в эфир. «Одна женщина по имени Вероника из Хаапсалу написала обо мне: «Чтоб тебя, падаль, рак сожрал», - приводит она пример.

Помимо того, что чиновники по защите детей в одиночку не могут принимать решения об изъятии детей из семьи, и решение утвердили, помимо волости, Департамент социального страхования и несколько инстанций суда, неверно и прозвучавшее в передаче утверждение, будто судебные решения принимались за спиной матери. В распоряжении Postimees находится протокол допроса в Тартуском уездном суде, где мать высказывает свою точку зрения суду.

Работники волости неоднократно пытались объяснить матери ситуацию, но, увы, путаница продолжается.

Нет и ни одного мнения специалиста, подтверждающего, что «травма, вызванная изнасилованием ребенка, сменилась травмой нахождения вдали от дома», как можно было услышать в передаче. Неверно и то, что ребенок сбежал из приюта, что его перебрасывали из одного приюта в другой, что его заставляют просыпаться в шесть утра и кто-то приказывает ему молиться.

Кроме того, «Kuuuurija» подвергла сомнению то, что полиция действовала достаточно решительно в отношении 70-летнего мужчины. Мать ребенка ведь вероятно обратилась к волости, когда ребенку стал названивать подозрительный мужчина. Волость, в свою очередь, передала номер полиции, однако мужчина был взят под стражу лишь две недели спустя, по словам «Kuuuurija», после одного конкретного эпизода.

На самом деле, полиция две недели собирала информацию и искала улики преступления после получения сообщения. То, что несовершеннолетний общается с пожилым мужчиной, - с точки зрения полиции, недостаточная причина для задержания мужчины. 70-летний мужчина, который в настоящее время находится под следствием, был взят под стражу на следующий же день после того, как полиции стало ясно, что вероятно в отношении ребенка было совершено преступление сексуального характера.

У ребенка сейчас все хорошо. Он ходит в школу и проходит терапию, завел друзей и находится в безопасной среде.

Хотя мать ребенка сказала вчера Postimees, что он потихоньку плачет и хочет домой, специалист по защите детей утверждает, что у ребенка все хорошо. По словам специалиста по защите детей, его характеризуют как добросердечного, спокойного ребенка, готового помочь.

«Мы готовы сделать для ребенка все, чтобы ему было хорошо. И для семьи тоже, если они дадут себе помочь, - говорит работник помощи жертвам. – Но из тех, кто может помочь этой семье, сделали врагов. Как действовать дальше, я не представляю».

Больше всего она опасается, что в глазах общественности защитники детей предстают теперь как чиновники, работа которых заключается в том, чтобы изымать детей из семьи. «Проблемы остаются дома и о них больше не осмеливаются говорить. В итоге страдают дети», - сказал работник из помощи жертвам.