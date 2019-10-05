Пара заплатила 10 000 евро на Airbnb за несуществующие апартаменты

Платформа Airbnb является революционным продуктом для современных путешественников - больше никаких гостиниц. Остается лишь открыть приложение, выбрать место, время и даже цену, найти подходящий ночлег и отправиться на отдых. Кроме того предприятие дружелюбно и к тем, кто хочет заработать. В приложении можно разместить свое жилье и сдавать его туристам. К сожалению, эти возможности дали почву для деятельности мошенников и воров. Недавно для одной британской пары путешествие на остров Ибица обернулось скверной ситуацией, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на новостной портал CNN.
Иан и его жена Дениз планировали провести отпуск на теплом испанском острове Ибица. Пара выбрала особенно эксклюзивные апартаменты, которые были расположены в элегантном доме. Они заплатили за резервацию 10 000 евро. Отпуск пары должен был длиться две недели.
Согласно описанию на сайте Airbnb, апартаменты должны были представлять собой VIP-пентхаус с турецкой ванной, джакузи и мраморной террасой. Кроме того, в апартаментах было разрешено оставаться с домашними животными.
Однако, прибыв в пункт назначения, британцы столкнулись с разбитым корытом - такие апартаменты не сдаются туристам. Мошенники взяли привлекательные фотографии из объявлений о продаже или аренде апартаментов многоквартирного дома Las Boas.
Как рассказали агенты недвижимости, указанное в объявлении жилье в том здании, куда приехала пара, не существует, а пентхаус является местом общего пользования для всех арендаторов дома, а не отдельной квартирой.
Компания Airbnb начала расследование и изъяла объявления мошенников только после того, как вмешалось издание The Sun.