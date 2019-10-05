Кризис в медицине: тысячи жителей Эстонии останутся без семейного врача

В январе у более 1400 людей возникнет вопрос, куда обратиться, чтобы получить медицинскую помощь. Речь идет о бывших пациентах доктора Реэт Юлесоо, пишет Virumaa Teataja.

История началась два года назад, когда раквереский семейный врач Реэт Юлесоо ушла на пенсию. Департамент здоровья, который занимается поиском семейных врачей, пытался найти ей замену, но безрезультатно.

Так, список в почти полторы тысячи человек на себя взяла доктор Рита Аланурм. «Временно. Больше не в силах», - говорит Аланурм. Немного уменьшить рабочую нагрузку ей помогал учащийся на врача сын, но он все-таки не планирует связывать себя в этим местом.

Полгода назад доктор Аланурм сообщила Департаменту здоровья, что для бывших пациентов Реэт Юлесоо необходимо найти нового семейного врача. Но его не нашли и пациенты должны сами раздобыть себе врача. В департаменте говорят, что конкурс для поиска семейного врача списку с 1498 людьми проводился, но провалился.

Ситуация, которая творится в этой области в городе Раквере, следующая: в городе 14 списков семейных врачей, в которых в общей сложности 24 000 пациентов. Семейных врачей одиннадцать, с помощью временных замен удается справиться с тремя списками. Самый младший семейный врач отметил 41-й день рождения, самому старшему — 76 лет. Где семейные врачи и что будет дальше?

Работающая семейным врачом 40 лет и находящаяся в пенсионном возрасте Рита Аланурм сказала, что Департамент здоровья никак не способствует тому, чтобы молодые приходили на работу в маленькие города. Если даже город с 15 000 людьми семейных врачей не привлекает, как их завлечь в еще более маленькие поселения?

На этот вопрос скоро должны будут найти ответ и в Хальяла, где семейный врач Койду Саамот давно планирует уйти на пенсию. Волостной старейшина Хальяла Ивар Лиллеберг сказал, что он не в курсе того, что кто-то из волостных семейных врачей уходит на пенсию, но добавил, что волость пытается помощь в поисках семейных врачей. «Поддерживаем с Департаментом здоровья контакт. Волость предлагает, чтобы переселившийся семейный врач не платил за съем жилья и коммуналку, это будет делать волость», - говорит Лиллеберг.

Аналогичную возможность предлагает и Кунда, хотя поиски ведутся уже полгода и, кажется, что это миссия невыполнима. Доктор Мерике Сийак уходит на заслуженный отдых с первого января, но найти нового врача кажется нереальным. Все конкурсы Департамента здоровья просто провалились.

«В последних объявлениях, которые я видел, было написано, что в Кунда ищут семейного врача и место работы находится в Ляэнемаа», - сказал волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум. Пока список из почти 1500 человек перешел доктору Арсену Майсурьяну, который, по словам Валлбаума, взял в помощники врача Ирину Бондарь.

Через пять лет в Ляэне-Вирумаа без семейного врача могут остаться 32 392 человека

Новой нормой стало то, что часть пациентов ездят за врачебной помощью в Сымеру, Раквере и Таллинн. «Хороших новостей в отношении новых семейных врачей нет», - сказал Валлбаум.

Ситуация с врачами в волости Виру-Нигула оставляет желать лучшего, также говорит семейный врач в Сымеру Майре Сууркиви. На почти 6000 жителей волости Виру-Нигула два списка обслуживает в Кунда временная замена. «Один семейный врач работает сразу с тремя списками, в свою очередь у него есть замены, которые по профессии не семейные врачи. У одной замены также среднее знание эстонского языка. Поэтому у жителей Кунда фактически нет семейного врача», - говорит Сууркиви.