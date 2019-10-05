"Барселона" рассчитывает заполучить нового тренера и обменять Гризманна на Неймара

Сообщается, что 43-летний аргентинец – первый претендент на пост тренера каталонцев, если Вальверде не исправит ситуацию в ближайшее время.

Руководство «Барселоны» уже общалось с Гальярдо, но тот не намерен уходить из клуба, пока «Ривер Плейт» участвует в Кубке Либертадорес.

«Барселона» может обменять нападающего Антуана Гризманна на форварда «ПСЖ» Неймара в случае, если в ближайшие месяцы отношения француза с Лионелем Месси не наладятся.

Pуководство «Барсы» пристально следит за развитием отношений между Месси и Гризманном. Если Месси не перестанет обвинять клуб в подписании француза, а также в неудачной попытке приобретения Неймара, руководство «Барселоны» готово рассмотреть возможность обмена Гризманна на бразильца.

Сообщается, что Неймар очень хочет вернуться в каталонский клуб, однако позиция «ПСЖ» по этому вопросу неизвестна.