"Барселона" рассчитывает заполучить нового тренера и обменять Гризманна на Неймара

«Барселона» рассматривает тренера «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо как кандидата на замену нынешнему главному тренеру Эрнесто Вальверде, утверждает Sports.ru.
Сообщается, что 43-летний аргентинец – первый претендент на пост тренера каталонцев, если Вальверде не исправит ситуацию в ближайшее время.
Руководство «Барселоны» уже общалось с Гальярдо, но тот не намерен уходить из клуба, пока «Ривер Плейт» участвует в Кубке Либертадорес.
«Барселона» может обменять нападающего Антуана Гризманна на форварда «ПСЖ» Неймара в случае, если в ближайшие месяцы отношения француза с Лионелем Месси не наладятся.
Pуководство «Барсы» пристально следит за развитием отношений между Месси и Гризманном. Если Месси не перестанет обвинять клуб в подписании француза, а также в неудачной попытке приобретения Неймара, руководство «Барселоны» готово рассмотреть возможность обмена Гризманна на бразильца.
Сообщается, что Неймар очень хочет вернуться в каталонский клуб, однако позиция «ПСЖ» по этому вопросу неизвестна.
Гризманн в сезоне-2019/20 провел за «Барселону» 7 игр в Ла Лиге, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Неймар же пропустил начало сезона, так как восстанавливался от травмы. В этом сезоне он сыграл в 4 матчах за «ПСЖ» и забил три мяча.