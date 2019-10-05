Бешеные гонки в поле: водитель бросил машину в лесу и сбежал от полиции в неизвестном направлении

«Водитель не остановился и стал скрываться от полиции в направлении центра города. В Отепя он создал несколько опасных ситуаций для других участников дорожного движения и после направился на выезд из города. Полицейские последовали за ним двумя патрульными автомобилями, но вдруг водитель внедорожника выехал на труднопроходимую дорогу в поле, где полицейские потеряли Mazda из виду», - рассказывает Липпинг.