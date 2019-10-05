Сб, 5.10.2019
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  • Бешеные гонки в поле: водитель бросил машину в лесу и сбежал от полиции в неизвестном направлении

Бешеные гонки в поле: водитель бросил машину в лесу и сбежал от полиции в неизвестном направлении

Ночные гонки. Фото иллюстративное.

ФОТО: Elmo Riig

Вчера вечером полицейские в Отепя проводили рейд для поимки пьяных водителей. Один водитель решил не останавливаться и скрылся в поле, сообщает Postimees.

Дежурный юго-восточного отделения полиции Рене Липпинг сказал, что вчера в 22 часа вечера автомобиль Mazda не подчинился приказу полицейского патруля и не остановился.

«Водитель не остановился и стал скрываться от полиции в направлении центра города. В Отепя он создал несколько опасных ситуаций для других участников дорожного движения и после направился на выезд из города. Полицейские последовали за ним двумя патрульными автомобилями, но вдруг водитель внедорожника выехал на труднопроходимую дорогу в поле, где полицейские потеряли Mazda из виду», - рассказывает Липпинг.

Позже полицейские обнаружили автомобиль на лесной дороге, но водителя на месте не было.

Для выяснения личности водителя начато производство.

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