А педагог вашего ребенка есть среди них? Названы номинанты премии «Учитель года»

В субботу в Йыхвиском концертном доме пройдет гала-вечер «Учитель года: Эстония учится и благодарит», где будут вручены награды и премии учителям и работникам сферы образования.
По словам министра образования и науки Майлис Репс, она очень рада, что с каждым годом на конкурс поступает все больше кандидатур. «Мы все больше отмечаем, какие замечательные и особенные люди наши учителя. Мне приятно отметить, что и на государственном уровне стало традицией ежегодно чествовать учителей, и уже второй год подряд мы вручаем государственные премии в области образования. Труд учителя очень сложно, и даже невозможно переоценить — спасибо вам большое», - сказала Репс.
На гала-вечере, который в этом году пройдет уже в седьмой раз, будут отмечены лучшие учителя и работники сферы образования, чья работа и личный вклад в течение последних трех лет значительно способствовали разностороннему развитию детей и молодежи, а также заслужили уважение учеников, родителей, коллег и общественности. Художественная программа мероприятия на этот раз будет посвящена году эстонского языка - в перерывах между вручением премий на сцене развернется исторический мини-сериал в восьми частях под названием «Что же это за язык».
Номинанты в категориях «Учителя года», из их числа будут выбраны лауреаты:
Воспитатель детского сада
• Хейди Якобсон, частный детский сад «Каур»
• Ирина Ефимова, нарвский детский сад «Солнышко»
• Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли
Учитель начальных классов
• Сийри Йыгисуу, школа Урвасте
• Мерике Тийдрус, кохилаская гимназия
• Анника Тынурист, школа Силлаотса
Классный руководитель года
• Трийн Хейнсалу, основная школа Ристику
• Кади Кайя, гимназия Сауэ
• Инге Мяльцер, основная школа Рыуге
Учитель-предметник основной школы
• Расмус Китс, таллиннская 21-я школа
• Kадри Коск, тартуская школа Раатусе
• Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская Малеваская основная школа
Учитель гимназии
• Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия
• Геррит Канарбик, Сакуская гимназия
• Лаури Мялло,Тартуская гимназия им. Яана Поски
Опорный специалист
• Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги
• Криста Лейсберг, Детский сад «Накситраллид» деревни Эммасте; Детский центр хийумааского социального центра; Основная школа Эммасте
• Лариса Цыганова, Нарвский детский сад «Теремок»
Преподаватель профессионального училища
• Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа
• Реэт Метс, Тартуское музыкальное училище имени Хейно Эллера
• Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания
Друг образования
• Estonia SPA Hotels AS
• Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк
• Вирве Ыунапуу, музей Хагери
Преподаватель университета
• Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета
• Алар Кильп, Институт политических исследований имени Юхана Шютте
• Тийя Рюютманн, Центр инженерной педагогики Таллиннского технического университета
Руководитель учебного заведения
• Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа
• Марго Соотлa, Основная школа Вяатса и Гимназия Пайде
• Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, детские сады волости Ания
Достижение года в учебном заведении
• Гимназия Антсла: школа, призывающая к движению
• Проект инноваций учащихся школы лесоводства Лууа "Flying Forest"
• Тартуский детский сад «Колокольчик»: региональный методический центр обучения эстонскому языку как второму
Все лауреаты получат фигурку мальчика Йоозепа, а победители в девяти категориях получат государственные премии в размере 10 000 евро. Лауреату премии за дело жизни будет вручена премия в размере 65 000 евро. По традиции награды учителям вручают их бывшие или нынешние ученики.