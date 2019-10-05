А педагог вашего ребенка есть среди них? Названы номинанты премии «Учитель года»

По словам министра образования и науки Майлис Репс, она очень рада, что с каждым годом на конкурс поступает все больше кандидатур. «Мы все больше отмечаем, какие замечательные и особенные люди наши учителя. Мне приятно отметить, что и на государственном уровне стало традицией ежегодно чествовать учителей, и уже второй год подряд мы вручаем государственные премии в области образования. Труд учителя очень сложно, и даже невозможно переоценить — спасибо вам большое», - сказала Репс.

На гала-вечере, который в этом году пройдет уже в седьмой раз, будут отмечены лучшие учителя и работники сферы образования, чья работа и личный вклад в течение последних трех лет значительно способствовали разностороннему развитию детей и молодежи, а также заслужили уважение учеников, родителей, коллег и общественности. Художественная программа мероприятия на этот раз будет посвящена году эстонского языка - в перерывах между вручением премий на сцене развернется исторический мини-сериал в восьми частях под названием «Что же это за язык».

Номинанты в категориях «Учителя года», из их числа будут выбраны лауреаты:

Воспитатель детского сада

• Хейди Якобсон, частный детский сад «Каур»

• Ирина Ефимова, нарвский детский сад «Солнышко»

• Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли

Учитель начальных классов

• Сийри Йыгисуу, школа Урвасте

• Мерике Тийдрус, кохилаская гимназия

• Анника Тынурист, школа Силлаотса

Классный руководитель года

• Трийн Хейнсалу, основная школа Ристику

• Кади Кайя, гимназия Сауэ

• Инге Мяльцер, основная школа Рыуге

Учитель-предметник основной школы

• Расмус Китс, таллиннская 21-я школа

• Kадри Коск, тартуская школа Раатусе

• Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская Малеваская основная школа

Учитель гимназии

• Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия

• Геррит Канарбик, Сакуская гимназия

• Лаури Мялло,Тартуская гимназия им. Яана Поски

Опорный специалист

• Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги

• Криста Лейсберг, Детский сад «Накситраллид» деревни Эммасте; Детский центр хийумааского социального центра; Основная школа Эммасте

• Лариса Цыганова, Нарвский детский сад «Теремок»

Преподаватель профессионального училища

• Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа

• Реэт Метс, Тартуское музыкальное училище имени Хейно Эллера

• Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания

Друг образования

• Estonia SPA Hotels AS

• Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк

• Вирве Ыунапуу, музей Хагери

Преподаватель университета

• Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета

• Алар Кильп, Институт политических исследований имени Юхана Шютте

• Тийя Рюютманн, Центр инженерной педагогики Таллиннского технического университета

Руководитель учебного заведения

• Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа

• Марго Соотлa, Основная школа Вяатса и Гимназия Пайде

• Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, детские сады волости Ания

Достижение года в учебном заведении

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