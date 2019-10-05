А педагога вашего ребенка наградили? Объявлены лауреаты премии «Учитель года»

На гала-вечере, который прошел уже в седьмой раз, были отмечены лучшие учителя и работники сферы образования, чья работа и личный вклад в течение последних трех лет значительно способствовали разностороннему развитию детей и молодежи, а также заслужили уважение учеников, родителей, коллег и общественности.

Премии получили:

Воспитатель года в детском саду – Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли

Учитель года в начальных классах – Анника Тынурист, школа Силлаотса

Классный руководитель года – Кади Кайя, гимназия Сауэ

Учитель года в гимназии – Лаури Мялло, Тартуская гимназия им. Яана Поски

Преподаватель года в профессиональном училище – Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа

Опорный специалист года – Лариса Цыганова, Нарвский детский сад «Теремок»

Преподаватель года в университете – Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета

Руководитель учебного заведения – Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа

Друг образования – Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк

Достижение года в учебном заведении – Гимназия Антсла: школа, призывающая к движению

Премия за дело жизни в области образования – Лаури Леэзи

Лауреаты в девяти категориях получили премии в размере 10 000. Размер премии за дело жизни составляет 65 000 евро. Все лауреаты получили фигурку мальчика Йоозепа. По традиции награды учителям вручают их бывшие или нынешние ученики.

Как проходит конкурс?

Конкурс Учитель года начался весной, когда достойных кандидатов могли представить все желающие. Всего на конкурс поступило 1389 заявок. Затем за работу принялись уездные комиссии, которые передали в следующий тур имена 189 учителей и работников сферы образования. Государственные комиссии в свою очередь выбрали по три номинанта в каждой категории, и, наконец, имена победителей были объявлены сегодня вечером. На премию за дело жизни претендовали 46 кандидатов.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, она очень рада, что с каждым годом на конкурс поступает все больше кандидатур. «Мы все больше отмечаем, какие замечательные и особенные люди наши учителя. Мне приятно отметить, что и на государственном уровне стало традицией ежегодно чествовать учителей, и уже второй год подряд мы вручаем государственные премии в области образования. Труд учителя очень сложно, и даже невозможно переоценить — спасибо вам большое», - сказала Репс.

Все номинанты в категориях «Учителя года»

Воспитатель детского сада

• Хейди Якобсон, частный детский сад «Каур»

• Ирина Ефимова, нарвский детский сад «Солнышко»

• Керсти Кууск, таллиннский детский сад Эндла и детский сад Копли

Учитель начальных классов

• Сийри Йыгисуу, школа Урвасте

• Мерике Тийдрус, кохилаская гимназия

• Анника Тынурист, школа Силлаотса

Классный руководитель года

• Трийн Хейнсалу, основная школа Ристику

• Кади Кайя, гимназия Сауэ

• Инге Мяльцер, основная школа Рыуге

Учитель-предметник основной школы

• Расмус Китс, таллиннская 21-я школа

• Kадри Коск, тартуская школа Раатусе

• Юлия Смирнова, Кохтла-Ярвеская Малеваская основная школа

Учитель гимназии

• Кристелле Каармаа, Йыхвиская гимназия

• Геррит Канарбик, Сакуская гимназия

• Лаури Мялло,Тартуская гимназия им. Яана Поски

Опорный специалист

• Райли Лао, Хаапсалуская школа Вийги

• Криста Лейсберг, Детский сад «Накситраллид» деревни Эммасте; Детский центр хийумааского социального центра; Основная школа Эммасте

• Лариса Цыганова, Нарвский детский сад «Теремок»

Преподаватель профессионального училища

• Меэта Хейнасте, Таллиннская строительная школа

• Реэт Метс, Тартуское музыкальное училище имени Хейно Эллера

• Кристи Тийдо, Таллиннская школа обслуживания

Друг образования

• Estonia SPA Hotels AS

• Ханнес Марипуу, Таллиннский зоопарк

• Вирве Ыунапуу, музей Хагери

Преподаватель университета

• Кайдо Киккас, ИТ-колледж Таллиннского технического университета

• Алар Кильп, Институт политических исследований имени Юхана Шютте

• Тийя Рюютманн, Центр инженерной педагогики Таллиннского технического университета

Руководитель учебного заведения

• Маарья Мериган, Таллиннская 32-я школа

• Марго Соотлa, Основная школа Вяатса и Гимназия Пайде

• Эда-Май Таммисте, детский сад Аэгвийду, детские сады волости Ания

Достижение года в учебном заведении

• Гимназия Антсла: школа, призывающая к движению

• Проект инноваций учащихся школы лесоводства Лууа "Flying Forest"