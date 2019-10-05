«Русским детям - образование на родном языке!»: в Латвии в акции протеста приняли участие 900 человек

В момент кульминации шествия у Кабинета министров количество его участников, возможно, было еще больше, так как по маршруту шествия к акции в защиту образования на русском языке присоединялись все новые и новые сторонники.

Участники шествия держали в руках плакаты с надписями на латышском, английском и русском языках: "Школьные реформы = этногеноцид?", "Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии", "Русским детям - образование на родном языке!", "Фашизм в Латвии - катастрофа для всех нас!", "Сохраним школу - сохраним язык!" и др.

Также люди время от времени скандировали "Руки прочь от русских школ!" и "Позор Сейму, позор правительству!".

Лидер РСЛ Татьяна Жданок, обращаясь к участникам шествия протеста у Кабинета министров, подчеркнула, что русский язык нужно сохранить, в том числе для будущих поколений.

Призывая участвовать в акции, РСЛ заявил, что русскоязычные жители Латвии должны доказать, что они являются частью общества и с их интересами нужно считаться, в противном случае их каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов.

"Цена протеста выше, чем собственно образование - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа", - говорится в обращении РСЛ.

Как сообщалось, национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай!"/ДННЛ вновь актуализировало вопрос о полном переходе на латышский язык обучения, в частности, разработало законопроект об обязанности самоуправлений обеспечить возможности образования на государственном языке в каждом муниципальном детском саду.