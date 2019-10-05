Сб, 5.10.2019
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Новенькие iPhone разлетаются, как горячие пирожки

Kliendid uurivad uusi telefone iPhone 11

ФОТО: LUIS CORTES / REUTERS/Scanpix

Руководство Apple не ожидало, что спрос на iPhone 11 будет столь высоким. Поэтому компания обратилась к поставщикам с просьбой увеличить производство смартфонов линейки iPhone 11 на 10%, это означает дополнительное производство еще около 8 миллионов смартфонов, пишет Bloomberg со ссылкой на Nikkei Asian Review.

На самом деле нет ничего удивительного в том, что Apple увеличивает объемы производства, чтобы отвечать на покупательский спрос, учитывая приближающиеся зимние праздники.

По информации газеты, быстрее всего расходятся именно более дешевые модели: iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Самая дорогая — iPhone 11 Pro Max — интересует покупателей меньше.

Цена акции Apple поднялась вчера на 2,8 процента до 227,01 долларов.

Apple

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