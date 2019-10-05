Новенькие iPhone разлетаются, как горячие пирожки

Руководство Apple не ожидало, что спрос на iPhone 11 будет столь высоким. Поэтому компания обратилась к поставщикам с просьбой увеличить производство смартфонов линейки iPhone 11 на 10%, это означает дополнительное производство еще около 8 миллионов смартфонов, пишет Bloomberg со ссылкой на Nikkei Asian Review.