Красивейший пляж мира закроют из-за туристов

Залив Майя на острове Пхи-Пхи-Лех, прославившийся в триллере 2000 года "Пляж" с Леонардо ДиКаприо в главной роли, был закрыт на неопределенный срок в прошлом году из-за серьезного ущерба, вызванного увеличением числа посетителей, пишет MigNews.com.

Первоначально он был закрыт 1 июня на четыре месяца, но позже эксперты решили, что этого недостаточно.

Живописная местность в Андаманском море будет недоступна для публики в течение более двух с половиной лет.