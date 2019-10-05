В московском аэропорту нашли 16-килограммовую посылку с боеприпасами

В грузовом терминале московского аэропорта Внуково в ходе проверки обнаружили посылку с боеприпасами, пишет moslenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.
По информации телеканала, внутри 16-килограммового отправления оказались патроны и минометная мина. Согласно предварительным данным, жительница Подмосковья намеревалась отправить посылку в Санкт-Петербург.
Почтовая служба сообщила об инциденте в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.
В сентябре в Таллинне Полиция безопасности проверила одну из квартир дома номер 64 по улице Ыйсмяэ. В итоге КаПо задержала некогда работавшего полицейским подозреваемого и обнаружила в его квартире больше количество старых снарядов и иных взрывчатых веществ. Мужчина по имени Урмас был арестован на срок до двух месяцев. Ранее он уже наказывался за незаконный оборот взрывчатых веществ. В 2013 году он получил условный срок и штраф.