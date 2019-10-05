Сб, 5.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

В московском аэропорту нашли 16-килограммовую посылку с боеприпасами

Посылки в российском аэропорту. Фото иллюстративное.

ФОТО: Yuri Smityuk / Yuri Smityuk/TASS

В грузовом терминале московского аэропорта Внуково в ходе проверки обнаружили посылку с боеприпасами, пишет moslenta.ru со ссылкой на РЕН ТВ.

По информации телеканала, внутри 16-килограммового отправления оказались патроны и минометная мина. Согласно предварительным данным, жительница Подмосковья намеревалась отправить посылку в Санкт-Петербург.

Почтовая служба сообщила об инциденте в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

В сентябре в Таллинне Полиция безопасности проверила одну из квартир дома номер 64 по улице Ыйсмяэ. В итоге КаПо задержала некогда работавшего полицейским подозреваемого и обнаружила в его квартире больше количество старых снарядов и иных взрывчатых веществ. Мужчина по имени Урмас был арестован на срок до двух месяцев. Ранее он уже наказывался за незаконный оборот взрывчатых веществ. В 2013 году он получил условный срок и штраф.

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