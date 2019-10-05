Потенциальный ядерный конфликт за неделю убьет 50-125 миллионов человек

Специалисты показали, что образующиеся после ядерных взрывов углеродсодержащие аэрозоли, в частности сажа (16-36 миллионов тонн), поднимаясь в верхние слои тропосферы, начнут поглощать солнечный свет, в результате чего его доступ к поверхности планеты сократится на 20-30 процентов, передает Lenta.ru.

Наступившее вследствие этого глобальное похолодание (на 2-5 градусов Цельсия) приведет к уменьшению в среднем на 15-30 процентов уровня осадков в масштабе всей Земли. При этом, например, в Индии и Центральном Китае среднегодовой уровень осадков упадет практически до нуля, тогда как на Среднем Западе и Северо-Востоке США — на 50 процентов.

Сильнее всего Земля охладится через три года после начала ядерной войны. Данный температурный режим будет поддерживаться следующие четыре года. Возвращение атмосферы к прежним температурам потребует более десяти лет (если считать с начала конфликта).