Сб, 5.10.2019
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  • Специалисты из Эстонии вынуждены вдвое дольше ждать вида на жительство в Финляндии

Специалисты из Эстонии вынуждены вдвое дольше ждать вида на жительство в Финляндии

В октябре 2015 в Финляндии прошел анти-миграционный протест.

ФОТО: TT NEWS AGENCY / REUTERS

На пути квалифицированных иностранных работников, стремящихся в Финляндию, появляется все больше преград. В этом году срок рассмотрения визовых заявлений удвоился по сравнению с 2018, пишет YLE.

Согласно статистике Миграционного ведомства, в среднем рассмотрения заявлений на ВНЖ для иностранных специалистов в этом году составлял порядка 52 дней. Это в два раза дольше, чем в прошлом году.

Процесс выдачи документов затягивается из-за нехватки персонала в Миграционной службе.

В то же время практически все иностранные специалисты, запросившие финскую визу, ее получили.

Напомним, что эстонское правительство намерено отменить для граждан Украины и Белоруссии освобождение от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз. При потере этой привилегии граждане Украины и Белоруссии начнут платить за рассмотрение ходатайства на визу по 80 евро.

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