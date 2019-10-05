Специалисты из Эстонии вынуждены вдвое дольше ждать вида на жительство в Финляндии

На пути квалифицированных иностранных работников, стремящихся в Финляндию, появляется все больше преград. В этом году срок рассмотрения визовых заявлений удвоился по сравнению с 2018, пишет YLE.
Согласно статистике Миграционного ведомства, в среднем рассмотрения заявлений на ВНЖ для иностранных специалистов в этом году составлял порядка 52 дней. Это в два раза дольше, чем в прошлом году.
Процесс выдачи документов затягивается из-за нехватки персонала в Миграционной службе.
В то же время практически все иностранные специалисты, запросившие финскую визу, ее получили.
Напомним, что эстонское правительство намерено отменить для граждан Украины и Белоруссии освобождение от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз. При потере этой привилегии граждане Украины и Белоруссии начнут платить за рассмотрение ходатайства на визу по 80 евро.