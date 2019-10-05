Сб, 5.10.2019
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  • Еще одна медаль? Магнус Кирт показал в квалификации метания копья второй результат

Еще одна медаль? Магнус Кирт показал в квалификации метания копья второй результат

На чемпионате мира по легкой атлетике Магнус Кирт без проблем преодолел барьер квалификации, метнув снаряд на 88,36.

Кирт выполнил норматив 84 метра уже во второй попытке, метнув копье на 88,36, что стало вторым результатом дня. Первый результат, 89,35, показал действующий чемпион мира, Йоханнес Феттер из Германии. Третьим стал представитель Гренады Андерсон Питерс. Два претендента на медали, немцы Андреас Хофман и Томас Рёлер провалили свои попытки и в основные соревнования, которые пройдут завтра вечером, не попали.

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