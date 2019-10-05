Фото: тысячи человек вышли на улицу, чтобы выразить поддержку независимости Шотландии

Тысячи человек в субботу вышли в Эдинбурге на шествие в поддержку независимости Шотландии. По информации местного депутата, в шествии приняли участие около 250 тысяч человек, сообщает DPA.
"Что за день! 250 000 вместе с нами идут в шествии независимости", - написала в Twitter депутат Джоанна Черри из Национальной партии Шотландии (SNP).
У многих участников мероприятия в руках были флаги Шотландии.
"Удачи всем, кто идет в Эдинбурге в шествии независимости", - пожелала в Twitter первая министр Шотландии и лидер SNP Никола Стерджен, партия которой выступает против Brexit.
"Сама я сегодня принять участие не могу, но в мыслях я с вами", - написала она. "Пусть у вас будет прекрасный день. И не сомневайтесь - независимость близится", - добавила она.
Организаторы шествия All Under One Banner сообщили, что в прошлом году такое мероприятие посетили 100 000 человек, но местное правительство подсчитало, что тогда собралось 20 000 человек, отмечает ВВС.
Организаторы обещали шествиями и митингами пытаться способствовать дискуссии о необходимости независимости Шотландии.
Галерея: Шествие в поддержку независимости Шотландии
Стерджен предупредила, что в случае, если Великобритания выйдет из Евросоюза, в течение двух лет будет организован референдум о независимости Шотландии.
В среду она обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в попытках добиться выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях выхода.
"Основным пунктом для Шотландии является то, что предложения [Джонсона] вывести нас из Евросоюза, единого рынка и таможенного союза - против нашей воли", - сказала она.
В первом голосовании Шотландии о независимости в 2014 году 55% участников референдума поддержали оставление в составе Великобритании.