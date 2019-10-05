Иран открестился от планов освободить задержанную российскую журналистку

В беседе с РБК дипломат рассказал, что в субботу посол РФ в Тегеране встретился с коллегами из консульского департамента МИД Ирана. Российские дипломаты официально запросили консульский доступ к Юзик и разъяснения по поводу причин ее задержания и предъявляемых обвинений.

"Иранцы приняли к сведению наше обращение и обещали ответить в ближайшее время", - сказал Ганенко. Он добавил, что российское посольство находится в постоянном контакте с иранской стороной и делает все возможное для скорейшего освобождения журналистки.

4 октября приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.

Журналистка прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, пообещав вернуть его на вылете из страны. 2 октября бойцы Корпуса стражей исламской революции арестовали Юзик в отеле, выломав дверь в ее номер.

О задержании журналистки сообщили в Facebook ее бывший муж, журналист Борис Войцеховский, и дочь. По словам Войцеховского, Юзик заподозрили в шпионаже в пользу Израиля и ей грозит до десяти лет тюрьмы. В российском посольстве заявили, что журналистка не информировала дипмиссию о сложностях с паспортом. При этом Юзик, по словам ее мужа и дочери, "ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами".

Помимо дипломатов, выяснением обстоятельств задержания Юзик занимается Союз журналистов России (СЖР). Глава организации Владимир Солоьвев предположил, что проблемы у нее могли возникнуть из-за израильских виз в паспорте. Международная и Европейская федерации журналистов призвали Иран прояснить причины задержания Юзик и уважать свободу прессы.

Юлия Юзик работала со многими российскими и зарубежными СМИ, публикуя материалы, посвященные борьбе с терроризмом и теме смертниц. С 2003 года она занималась литературной работой и журналистскими расследованиями. Юзик является автором книги про смертниц "Невесты Аллаха", которая переиздана в девяти зарубежных странах, а также книги "Бесланский словарь", в основу которой легли разговоры с выжившими в трагедии в школе N1 Беслана. В 2016 году Юлия Юзик баллотировалась в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС при поддержке "Открытой России" Михаила Ходорковского.

По данным "Московский комсомолец", Юлия прилетела в Иран по приглашению директора русскоязычного спутникового канала Iran Today Бахрама Ханлара, с которым журналистка ранее уже сотрудничала. Сейчас последние новости, размещенные на главной странице этого канала, датируются 2018 годом.

"Газета.Ru" пишет, что версия о проблемах Юзик из-за израильской визы вызывает сомнения. Журналистка последний раз въезжала в эту страну 13 лет назад и с тех пор несколько раз была в Иране. Друг Юлии рассказал изданию, что около года назад она "работала на очень ортодоксальном исламском телеканале" в Иране и как минимум один раз ее задерживали из-за подозрений, что Юзик "якобы не совсем лояльна иранскому режиму".