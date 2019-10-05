Спецсоветник главы Еврокомиссии о Донбассе: ЕС не должен давить на Украину

- Но не в вопросе обороны. США помогают Украине, прежде всего, именно в этом. ЕС в этом направлении делает меньше.

- Для развития государства никто не делает для Украины столько, сколько Евросоюз. Украина была бы банкротом, если бы не было торгового соглашения со всеми его преимуществами и не было бы визовой либерализации. Все это было сделано для развития Украины не со стороны США. Кстати, торговый баланс США и России вырос. За санкции платит Европа, а не США. А они получают выгоду от санкций. Вот такая реальность. Причина этого в сложившихся торговых связях, в географическом положении. Но после этого говорить, что Евросоюз ничего не делает...

Да, мы не продаем Украине оружие, как минимум, не все из нас, некоторые государства все же это делают. Американцы же его продают, они его не дарят. Если анализировать телефонный разговор, то Трамп постоянно приглашает Зеленского покупать оружие и газ. Там постоянно звучит слово "продавать", а не давать. Это нужно принимать во внимание.

- Президент Трамп на днях заявил, что до Зеленского в Украине была "огромная коррупция". Согласны ли вы с ним?

- В Украине была ужасающая коррупция и во времена Януковича, и до него. Во времена Порошенко от нее не избавились совсем, хотя она и уменьшилась. И над этим надо дальше работать. Хорошо, что Зеленский пытается бороться с коррупцией, но она в Украине до сих пор не побеждена.

- Но вы видите прогресс в том, что касается борьбы с коррупцией, в последние месяцы?

- Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией на протяжении пяти лет. Посмотрите лишь на электронные декларации... Да, все это происходит недостаточно быстро. Но не нужно видеть ситуацию только в черно-белом цвете. Пик коррупции был во времена Януковича. Моя критика в адрес Порошенко в том, что он, по разным причинам, не был достаточно быстрым и не был достаточно жестким.

- Весной, до и сразу после президентских выборов в Украине, настроение в Брюсселе было таким: подождем и посмотрим, кем является Зеленский, и что он будет делать. Сейчас вы уже сформировали мнение о нем?

- Мы все еще позитивно воспринимаем. Политика Зеленского, в целом, является положительной. В принятии законов в экономической сфере, например, которых уже давно ждут, есть настоящий прогресс.

Но в части других принятых законов, возможно, есть ошибки. Причина в том, что их очень быстро принимали. Речь, в частности, идет о судебной реформе, децентрализации и законе о Киеве - все это нас тревожит.

Я думаю, что при всей необходимости принимать решения и законы быстро, не должно быть так, что у парламентариев - представляющих большинство или оппозицию - нет времени разобраться в том, что они принимают. Если парламент, как сейчас, становится печатным станком, когда утром законопроект вносят на комитете, после обеда голосует парламент, а вечером его уже подписали, то это уже не является открытым и прозрачным процессом принятия законов при участии народа.

- Регулярно появляются новости о возбуждении уголовных дел или о допросах высокопоставленных чиновников времен Порошенко. Видите ли вы политическое преследование оппозиции в Украине?

- Сейчас я пока этого не вижу, но давление значительное.

- Могли бы вы рассказать, как вам работается специальным советником?