График: смотрите, где больше всего живет супербогатых

В прошлом году выросло число супербогатых людей в мире, а ценность принадлежащего им имущества удвоилась, следует из отчета World Ultra Wealth Report 2019 от аналитического центра Wealth-X.
В число супербогатых людей входят те, чье состояние оценивается в более чем 30 млн долларов. Число таких людей за год выросло на 0,8% до 265 490 человек, пишет Postimees.
Больше всего супербогачей живет в США, они составляют 31% от общего числа супербогатых. На втором месте Китай (9%). На третьем месте Япония (7%).
Если же смотреть на долю супербогатых на миллион жителей, то картина совсем иная. В таком случае лидирующие страны по числу богатых - Гонконг, Швейцария и Люксембург.