График: смотрите, где больше всего живет супербогатых

В число супербогатых людей входят те, чье состояние оценивается в более чем 30 млн долларов. Число таких людей за год выросло на 0,8% до 265 490 человек, пишет Postimees.

Больше всего супербогачей живет в США, они составляют 31% от общего числа супербогатых. На втором месте Китай (9%). На третьем месте Япония (7%).