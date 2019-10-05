Сб, 5.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно

График: смотрите, где больше всего живет супербогатых

Superrikkad raha lugema ei pea

ФОТО: Atta Kenare / AFP/Scanpix

В прошлом году выросло число супербогатых людей в мире, а ценность принадлежащего им имущества удвоилась, следует из отчета World Ultra Wealth Report 2019 от аналитического центра Wealth-X. 

В число супербогатых людей входят те, чье состояние оценивается в более чем 30 млн долларов. Число таких людей за год выросло на 0,8% до 265 490 человек, пишет Postimees.

Больше всего супербогачей живет в США, они составляют 31% от общего числа супербогатых. На втором месте Китай (9%). На третьем месте Япония (7%).  

Если же смотреть на долю супербогатых на миллион жителей, то картина совсем иная. В таком случае лидирующие страны по числу богатых - Гонконг, Швейцария и Люксембург.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ