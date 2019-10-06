Урве Пало: мне нравится, что правительство не боится говорить на табуированные темы

В последние годы количество кредитных кооперативов росло так стремительно, но без должного надзора, что теперь государство хочет обуздать их. Что происходит? Рынок торговли живет в ожидании немецкой дешевой сети магазинов Lidl. Как к ее появлению готовятся другие сети магазинов? Гостьей передачи Majandusruum на радио Kuku стала бывший политик Урве Пало, которая сейчас является исполнительным директор фирмы Novoloto, действующей в Эстонии под брендом Fenikss Casino. Ведущие передачи – Харри Тууль и Реэт Пяргма, передает Postimees.

Пало призналась, что в начале, когда она только ушла из политики, то не следила за происходящим в правительстве: «С весны по осень не следила, но теперь интерес потихонечку возвращается».

На вопрос, что она думает о нынешнем правительстве, Пало ответила, что принимает его спокойно. «Это демократически избранное правительство. Парламент же у нас был избран демократическим путем, этого никто не оспаривает, а, следовательно, мы имеем и демократически избранное правительство. Мне нравится, что они не боятся говорить на темы, которые долгое время были табуированными. Начиная с налоговой политики или строительства шоссе. Это мне нравится. Что будет дальше? Со словами все в порядке, но посмотрим, что будет с поступками. Это нам еще предстоит увидеть, ведь правительство находится у власти только полгода», - отметила она.