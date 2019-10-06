На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль влетел в дерево, в Раквере пьяный мужчина упал с мопеда

В субботу, 5 октября, около 18:50 возле здания по адресу Тыусу, 3 в Раквере произошло ДТП: пьяный 67-летний мужчина потерял управление мопедом Keeway Matrix и упал. Его доставили в Ракверескую больницу.

Около 22:00 на 156-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Тойла (Ида-Вирумаа) 39-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем Škoda Superb. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Кроме того, за минувшие сутки полицией были задержаны 36 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у четверых задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных алкоголя, передает BNS.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.