Упор на штрафы: Таллинн ужесточает правила уборки снега

«Улицы, где есть детские сады, где ходят люди, будут чистить быстрее. Чтобы не ждать пять часов после окончания снегопада – тогда уже безнадежно поздно», - заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, добавив, что соответствующее распоряжение горуправа дала районам города.

Кроме того, больше внимания будут обращать на очистку от снега пешеходных дорожек, находящихся в частном владении. По словам Кландорфа, до сих пор некоторые частные собственники и товарищества просто игнорировали уборку снега: «Теперь мы дали Муниципальной полиции распоряжение заниматься этим вопросом, и если не понимают, то сразу штрафовать».