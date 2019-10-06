«Мы в шоке»: в музее Мыйзакюла вспыхнул пожар, на место вызвали несколько машин спасателей

Волостной старейшина Мульги Имре Югомяэ сказал Sakala, что говорил с мэром Мыйзакюла и заместителем волостного старейшины Эрвином Тамбергом, который получил сообщение о тревоге в семь утра и отправился на место.

«По его словам, все здание было в дыму, а когда он добрался до вентиляционного помещения и открыл дверь, все было охвачено огнем, - говорит он. - Тамберг вызвал спасателей, огонь потушили».

Какого характера повреждения получило здание и возможно ли будет там работать на новой неделе, Югомяэ пока не может сказать.

«Мы в шоке, - говорит руководитель музея Мыйзакюла Ану Лаарманн. - Ужасно». Лаарманн отметила, что помещения получили повреждения от воды, огня и дыма, полностью была уничтожена кухня горуправы. Большая часть имущества музея сохранилась.

Руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что Центр тревоги получил вызов в 7.26. «Пожар начался с вентиляционной шахты, но как и почему, пока не можем сказать, - говорит Кийк. - Огонь распространился по панелям перекрытия и их в некоторой степени пришлось разобрать».

Кийк отметил, что, к счастью, пожар удалось быстро потушить и в 8.46 спасатели покинули место происшествия.