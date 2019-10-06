Боксер Геннадий Головкин стал обладателем титула IBF

Геннадий сумел отправить соперника в нокдаун уже в первом раунде, но затем ход поединка выровнялся, и после двенадцати раундов судьи отдали победу боксеру из Казахстана - 114:113, 115:112, 115:112, сообщает NEWSru.

Головкин провел второй поединок после поражения от мексиканца Сауля Альвареса, после которого он расстался с титулами чемпиона мира по версии WBA и WBC. В июне этого года Головкин в рейтинговом бою победил канадца Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде.

В послужном списке 37-летнего казахстанца теперь 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Поединок с Деревянченко стал вторым для Головкина по контракту со стриминговой платформой DAZN. По этому соглашению он должен провести шесть поединков в течение трех лет - по два в год.