Тартуский университет: министр социальных дел препятствует работе генного фонда

За полгода министр социальных дел Танель Кийк не выполнил свое обязательство сформировать комитет по этике исследований, что напрямую препятствует научной работе Эстонского генного фонда и других занимающихся исследованием человеческой генетики учреждений, заявил Тартуский университет.
В пятницу сенат Тартуского университета обратился к министру социальных дел и премьер-министру с настоятельной просьбой, чтобы министр социальных дел в максимально срочном порядке выполнил возложенное на него законом обязательство сформировать комитет по этике исследований, который оценивал бы обработку Эстонского генного фонда.
Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер написал в письме министру социальных дел и премьер-министру Юри Ратасу, что использование данных Эстонского генного фонда в научной работе не терпит отлагательств, а препятствование участию в научных проектах может существенно повредить международной конкурентоспособности генофонда.
Отсутствие комитета напрямую препятствует научной работе Эстонского генного фонда и других занимающихся исследованием человеческой генетики учреждений, а также осуществлению международных совместных проектов. Это может непредсказуемым образом повредить репутации эстонского государства, отметил Ассер.
Ранее эстонское государство сделало развитие генного фонда приоритетом, инвестировало значительную сумму в сбор генетических данных и должно быть напрямую заинтересовано в повышении ценности собранных данных и научных возможностей генофонда на международном уровне, написал ректор.
15 марта этого года вступила в силу поправка к Закону об исследованиях генетики человека, в соответствии с которым право и обязательство формировать комитет по этике исследований, оценивающий обработку генного фонда, перешли от Тартуского университета министру социальных дел.
Министр социальных дел не сформировал комитет по этике исследований несмотря на то, что Тартуский университет неоднократно напоминал министерству об этом обязательстве и пояснял, что отсутствие комитета по этике парализует деятельность Эстонского генного фонда.