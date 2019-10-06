Тартуский университет: министр социальных дел препятствует работе генного фонда

В пятницу сенат Тартуского университета обратился к министру социальных дел и премьер-министру с настоятельной просьбой, чтобы министр социальных дел в максимально срочном порядке выполнил возложенное на него законом обязательство сформировать комитет по этике исследований, который оценивал бы обработку Эстонского генного фонда.

Ректор Тартуского университета Тоомас Ассер написал в письме министру социальных дел и премьер-министру Юри Ратасу, что использование данных Эстонского генного фонда в научной работе не терпит отлагательств, а препятствование участию в научных проектах может существенно повредить международной конкурентоспособности генофонда.

Отсутствие комитета напрямую препятствует научной работе Эстонского генного фонда и других занимающихся исследованием человеческой генетики учреждений, а также осуществлению международных совместных проектов. Это может непредсказуемым образом повредить репутации эстонского государства, отметил Ассер.

Ранее эстонское государство сделало развитие генного фонда приоритетом, инвестировало значительную сумму в сбор генетических данных и должно быть напрямую заинтересовано в повышении ценности собранных данных и научных возможностей генофонда на международном уровне, написал ректор.

15 марта этого года вступила в силу поправка к Закону об исследованиях генетики человека, в соответствии с которым право и обязательство формировать комитет по этике исследований, оценивающий обработку генного фонда, перешли от Тартуского университета министру социальных дел.