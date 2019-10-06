Эстония среди лидеров: названы лучшие страны для работы, поиска друзей и создания семьи

В этом году опросили 20 000 живущих за пределами своей родины людей. В каждой стране опросили минимум 40 иностранцев.

30. Венгрия

29. Индонезия

28. Бельгия

Бельгия одна из лучших стран для воспитания детей, поскольку образование там доступно и высокого уровня. Людям также нравится местная социальная безопасность.

Из негативных моментов: люди недовольны балансом между временем работы и отдыха, мало возможностей для свободного времяпрепровождения. Почти все опрошенные пожаловались, что им тяжело найти друзей.

27. Филиппины

26. Марокко

25. Таиланд

В Таиланде уровень медицинской помощи выше среднего и страна дружелюбно расположена к семьям. Проблемой является плохое состояние природной среды и политическая нестабильность.

24. Голландия

23. Эстония

Большинство живущих в Эстонии иностранцев довольны местной экономической ситуацией и сбалансированностью между временем на работу и отдых.

Но все-таки многие жалуются, что тяжело учить местным язык, тяжело найти новых друзей и привыкнуть к местной культуре. По словам одного уроженца Германии, большой проблемой является нарастающая враждебность в отношении иностранцев.

22. Казахстан

21. Коста-Рика

20. Канада

19. Финляндия

Финляндия для иностранцев — это хорошее место, где можно растить детей. Более половины опрошенных довольны своей карьерной перспективой и социальной защитой. Но тяжело найти новых друзей и выучить местный язык.

18. Катар

17. Австралия

Больше всего ценятся возможности времяпрепровождения и уровень здравоохранения. Но некоторые аспекты повседневной жизни являются неприемлемыми для иностранцев.

16. Колумбия

15. Новая Зеландия

14. Израиль

13. Панама

12. Люксембург

По словам большинства живущих в Люксембурге иностранцев, они довольны своими возможностями для карьерного роста и надежным рабочим местом, также там хорошее качество жизни.

Но иностранцы жалуются на дороговизну проживания, что не удивительно: речь идет о самой богатой стране в мире. Также иммигранты жалуются, что тяжело найти местных друзей.

11. Болгария

10. Чехия

9. Малайзия

8. Эквадор

7. Бахрейн

6. Сингапур

5. Испания

Испанское медобслуживание на высоком уровне и по карману иммигрантам, также местные хорошо относятся к семья с детьми. По оценке иностранцев, самое хорошее в Испании — это климат и возможности для времяпрепровождения.

Самые большие беспокойства вызывают экономическая обстановка в стране и возможности для карьерного роста.

4. Мексика

3. Португалия

В Португалии хороший климат, легко организовать свою жизнь и много возможностей для времяпрепровождения. Иностранцам также нравятся относительно низкие расходы на проживание.

Только половина респондентов позитивно оценили свои перспективы карьерного роста.

2. Вьетнам

Проживание во Вьетнаме по карману, заработок иностранцев более чем достаточен для повседневных расходов. Люди также довольны своими перспективами карьерного роста. Интеграция проходит легко и местные радушно принимают представителей различных групп.

Но страна сильно отстает в плане цифровых возможностей и оставляет желать лучшего качество окружающей среды.

1. Тайвань

Иностранцы вдохновлены качество жизни и ее финансовой доступностью, качество медицинской помощи, безопасностью и перспективой карьерного роста.