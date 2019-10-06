Палдиски обратился к министру с просьбой сохранить аптеки

Если закроются действующие в городе аптеки, это поставит жителей волости, особенно пожилых и семьи с детьми, в крайне сложное положение, существенно возрастет нагрузка на социальных работников волости, написал волостной старейшина.

С апреля следующего года вступают в силу поправки к Закону о лекарственных средствах, касающиеся требований к владельцам аптек. Изменение коснется в том числе аптек BENU в городе Палдиски и аптеки в поселке Румму.

«В начале года мы были поставлены перед фактом, когда в городе Палдиски прекратили работу клиника врачей-специалистов и стоматологический кабинет. Волость в сотрудничестве с Департаментом здоровья занимается поиском новых семейных врачей для региона, но безуспешно», - отметил Саат.

В городе Палдиски две аптеки, которыми активно пользуются жители волости Ляэне-Харью с населением 12 860 человек. Палдиски - центр волости, который посещает множество людей из других районов волости, поскольку в нем расположены крупные работодатели этого региона.

По словам волостного старейшины, важно, чтобы житель волости мог получать все необходимые услуги и совершать все необходимые действия в Палдиски. В городе расположены почтовая контора, аптеки, волостная управа, крупные школы, он является центром транспортного сообщения внутри волости.