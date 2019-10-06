Палдиски обратился к министру с просьбой сохранить аптеки

Старейшина волости Ляэне-Харью Яанус Саат обратился к министру социальных дел с просьбой рассмотреть варианты, позволяющие продолжать работу аптек в городе Палдиски и поселке Румму.
Если закроются действующие в городе аптеки, это поставит жителей волости, особенно пожилых и семьи с детьми, в крайне сложное положение, существенно возрастет нагрузка на социальных работников волости, написал волостной старейшина.
С апреля следующего года вступают в силу поправки к Закону о лекарственных средствах, касающиеся требований к владельцам аптек. Изменение коснется в том числе аптек BENU в городе Палдиски и аптеки в поселке Румму.
«В начале года мы были поставлены перед фактом, когда в городе Палдиски прекратили работу клиника врачей-специалистов и стоматологический кабинет. Волость в сотрудничестве с Департаментом здоровья занимается поиском новых семейных врачей для региона, но безуспешно», - отметил Саат.
В городе Палдиски две аптеки, которыми активно пользуются жители волости Ляэне-Харью с населением 12 860 человек. Палдиски - центр волости, который посещает множество людей из других районов волости, поскольку в нем расположены крупные работодатели этого региона.
По словам волостного старейшины, важно, чтобы житель волости мог получать все необходимые услуги и совершать все необходимые действия в Палдиски. В городе расположены почтовая контора, аптеки, волостная управа, крупные школы, он является центром транспортного сообщения внутри волости.
«Волостная управа Ляэне-Харью продолжает крайне активно работать и совершать инвестиции, чтобы мотивировать людей поселиться в волости и не покидать ее, но это сложно делать, когда все важные услуги постепенно исчезают», - отмечается в письме.