Полиция предупреждает: наклейка ЕС на номерном знаке автомобиля обязательна
Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны напомнил в социальных сетях, что на номерном знаке автомобиля в обязательном порядке должна быть наклейка Европейского союза, передает rus.err.ee.
"Помимо легковых автомобилей с легко отваливающимися номерными знаками, на дорогах появляется все больше машин, знаки которых не соответствуют правилам. Департамент шоссейных дорог с 2004 года выдает регистрационные номерные знаки только с изображением флага ЕС, но несмотря на это на некоторых зарегистрированных позже машинах этой наклейки либо вовсе нет, либо она изменена", - говорится в публикации Центра надзора за дорожным движением.
Не соответствующие правилам знаки действительно можно заказать в частных фирмах, но они подходят для обозначения парковочного места или украшения стены в гараже, в качестве официального номерного знака они не годятся, напоминает полиция.
Использование ненадлежащего знака может обернуться штрафом.