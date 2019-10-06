Полиция предупреждает: наклейка ЕС на номерном знаке автомобиля обязательна

"Помимо легковых автомобилей с легко отваливающимися номерными знаками, на дорогах появляется все больше машин, знаки которых не соответствуют правилам. Департамент шоссейных дорог с 2004 года выдает регистрационные номерные знаки только с изображением флага ЕС, но несмотря на это на некоторых зарегистрированных позже машинах этой наклейки либо вовсе нет, либо она изменена", - говорится в публикации Центра надзора за дорожным движением.