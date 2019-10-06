Вс, 6.10.2019
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  • Полиция предупреждает: наклейка ЕС на номерном знаке автомобиля обязательна

Полиция предупреждает: наклейка ЕС на номерном знаке автомобиля обязательна
Нарушителю может грозить штраф

ФОТО: Центр надзора за дорожным движением

Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны напомнил в социальных сетях, что на номерном знаке автомобиля в обязательном порядке должна быть наклейка Европейского союза, передает rus.err.ee.

"Помимо легковых автомобилей с легко отваливающимися номерными знаками, на дорогах появляется все больше машин, знаки которых не соответствуют правилам. Департамент шоссейных дорог с 2004 года выдает регистрационные номерные знаки только с изображением флага ЕС, но несмотря на это на некоторых зарегистрированных позже машинах этой наклейки либо вовсе нет, либо она изменена", - говорится в публикации Центра надзора за дорожным движением.

Не соответствующие правилам знаки действительно можно заказать в частных фирмах, но они подходят для обозначения парковочного места или украшения стены в гараже, в качестве официального номерного знака они не годятся, напоминает полиция.

Использование ненадлежащего знака может обернуться штрафом.

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