Вс, 6.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Видео: на Октоберфесте прогремела серия взрывов

Взрывы на Октоберфесте.

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

В американском Хантингтон-Бич, штат Калифорния, неподалеку от места проведения пивного фестиваля Октоберфест прогремело как минимум три взрыва, сообщает NBC.

На размещенных в Сети кадрах видно, как от земли поднимается столб огня, слышны крики.

По данным телеканала, в результате пострадали несколько посетителей мероприятия, также ранения получили приехавшие на вызов сотрудники пожарной службы. Остальные участники фестиваля были эвакуированы, пишет Lenta.ru.

Точное число пострадавших неизвестно, пока сообщается о четырех раненых.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего мог стать взрыв трансформатора на одном из столбов линии электропередачи. Впоследствии опора рухнула на землю и загорелась.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ