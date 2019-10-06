Видео: на Октоберфесте прогремела серия взрывов

В американском Хантингтон-Бич, штат Калифорния, неподалеку от места проведения пивного фестиваля Октоберфест прогремело как минимум три взрыва, сообщает NBC.
На размещенных в Сети кадрах видно, как от земли поднимается столб огня, слышны крики.
По данным телеканала, в результате пострадали несколько посетителей мероприятия, также ранения получили приехавшие на вызов сотрудники пожарной службы. Остальные участники фестиваля были эвакуированы, пишет Lenta.ru.
Точное число пострадавших неизвестно, пока сообщается о четырех раненых.
Huntington Beach Octoberfest 2nd of 3 explosions pic.twitter.com/YbWdR1670O— Kyle (@kylen1972) 6 октября 2019 г.
Согласно предварительной информации, причиной произошедшего мог стать взрыв трансформатора на одном из столбов линии электропередачи. Впоследствии опора рухнула на землю и загорелась.