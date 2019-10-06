В США вскроют могилу гангстера Джона Диллинджера. ФОТО: Personalities / ©2001 Credit:Topham Picturepoint

Власти штата Индиана одобрили эксгумацию тела знаменитого американского гангстера 30-х годов прошлого века Джона Диллинджера, которого сыграл Джонни Депп в голливудском фильме «Джонни Д.» (Public Enemies).

По общепринятой версии, Диллинджера застрелили в Чикаго агенты ФБР, после чего его тело было захоронено в столице штата.

Администрация кладбища оспорила разрешение департамента здравоохранения Индианы в суде, поэтому раскопку могилы могут отложить или даже вообще запретить, но на данный момент эксгумация назначена на 31 декабря 2019 года.

Просьба об эксгумации была подана племянником и племянницей гангстера. Они считают, что в 1934 году в чикагском театре Biograph, где, как считается, был убит Диллинджер, застрелили не того человека.

По словам родственников гангстера, у них есть свидетельства того, что у похороненного в могиле под именем Диллинджера мужчины другой цвет глаз и другие отпечатки пальцев.

В ФБР называют утверждения родственников теорией заговора. Еще в августе ФБР заявило в «Твиттере», что располагает огромным массивом доказательств того, что в Диллинджер действительно погиб в чикагском театре.

#ICYMI: On 7/22/1934, #FBI agents shot and killed the notorious gangster John Dillinger, bringing about the beginning of the end of the Gangster Era. Learn more about the history and death mask: https://t.co/IDmQORQ2UN#throwbackthursday pic.twitter.com/RuqliU9Shx — FBI Chicago (@FBIChicago) 1 августа 2019 г.

Кто такой Джон Диллинджер

Гангстер, живший в США в 1930-е годы, в эпоху Великой депрессии, возглавлял грабившую банки банду.

За свою преступную карьеру Диллинджер дважды бежал из тюрьмы и заработал в США ярлык «врага общества номер один».

Власти в какой-то момент обещали награду в десять тысяч долларов любому, кто поможет поймать гангстера.

В 2009 году в прокат вышел фильм Public Enemies (в российском прокате «Джонни Д.») режиссера Майкла Манна.