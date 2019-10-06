В Финляндии задержан пьяный водитель из Эстонии

17-летний юноша, ехавший со скоростью порядка 200 км/ч, был задержан финской полицией в Лиминки в зоне с ограничением 100 км/ч. Примечательно, что юный лихач лишь недавно получил права - в виде исключения, до достижения совершеннолетия. Полиция Оулу подозревает его в нарушении безопасности на дорогах. Права юноши были изъяты, пишет Yle.

В Хаукипутаа в субботу вечером полиция задержала также второго гонщика, передвигавшегося на мотоцикле. Молодой человек ехал со скоростью 155 км/ч в зоне ремонтных работ, где ограничение составляло 60 км/ч. Его также лишили прав.