Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

Бывший защитник новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на страницу Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.
«В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», - говорится в сообщении.
Летом прошлого года у Мнацяна обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Позже руководство клуба сообщило, что спортсмену требуется незамедлительное лечение. В течение полугода спортсмен лечился в немецком Фрайбурге.
Самвел Мнацян выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», чешский «Кладно», казахстанские «Арлан и «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», пермский «Молот-Прикамье», альметьевский «Нефтяник» и владивостокский «Адмирал». Всего в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ Мнацян сыграл 183 матча.