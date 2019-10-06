Госдеп США ответил конгрессу на запрос документов о разговоре Трампа с Зеленским

«Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о представлении документов», - сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон», - подчеркнул госсекретарь, однако он не сообщил ничего о содержании письма.

Ранее Помпео утверждал, что готов к сотрудничеству с конгрессом в рамках этого дела, но выступил против проведения слушаний в конгрессе с сотрудниками госдепартамента.

Майк Помпео считает незаконным требование к сотрудникам госдепа представить конгрессу документы, так как, по его словам, эти документы - собственность госдепартамента, а не его отдельных сотрудников.

«Глупые игры»

Помпео, признавший, что он слушал разговор Трампа с Зеленским, заявил, что администрация американского президента «невероятно сосредоточена на том, чтобы обеспечить то, что мы работаем с Украиной подобающим образом».

«Плохо, когда мир не сосредотачивается на важных вещах. Вещах, которые имеют значение, вещах, которые влияют на жизнь людей, а вместо этого мы оказываемся втянуты в глупые игры типа „ага, я тебя поймал“, - заявил в субботу Помпео, находящийся с визитом в Греции. - Это не способствует процветанию демократии».

Так Помпео ответил на вопрос журналистов о том, есть ли еще тревожные сигналы, указывающие на необходимость дальнейшего расследования переговоров Трампа с Зеленским.

«Трамп не оставил нам другого выбора»

В пятницу законодатели от Демократической партии потребовали от Белого дома представления документов в рамках ведущегося расследования, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа.

Распоряжение о представлении документов было выдано председателями трех комитетов палаты представителей - по надзору и реформам, иностранной политики и разведки.

Эти документы относятся к обстоятельствам, связанным с телефонным разговором между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля этого года.

Комитеты Палаты представителей, ведущие расследование, требуют от президента в срок до 18 октября представить перечисленные документы.

«Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение, однако его действия не оставляют нам иного выбора, кроме как предъявить данное требование», - гласит письмо конгрессменов-демократов, направленное Белому дому.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем попыталась принизить значение этого требования, заявив, что оно ничего не меняет.

Отдельное требование о предоставлении документов было направлено вице-президенту Майку Пенсу - его просят прояснить роль, которую тот мог сыграть в этом деле.

Что именно требуют демократы?