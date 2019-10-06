Госдеп США ответил конгрессу на запрос документов о разговоре Трампа с Зеленским

Госдепартамент США передал в палату представителей американского конгресса ответ на запрос документов, касающихся телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
«Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о представлении документов», - сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
«Конечно, мы будем выполнять то, что требует от нас закон», - подчеркнул госсекретарь, однако он не сообщил ничего о содержании письма.
Ранее Помпео утверждал, что готов к сотрудничеству с конгрессом в рамках этого дела, но выступил против проведения слушаний в конгрессе с сотрудниками госдепартамента.
Майк Помпео считает незаконным требование к сотрудникам госдепа представить конгрессу документы, так как, по его словам, эти документы - собственность госдепартамента, а не его отдельных сотрудников.
«Глупые игры»
Помпео, признавший, что он слушал разговор Трампа с Зеленским, заявил, что администрация американского президента «невероятно сосредоточена на том, чтобы обеспечить то, что мы работаем с Украиной подобающим образом».
«Плохо, когда мир не сосредотачивается на важных вещах. Вещах, которые имеют значение, вещах, которые влияют на жизнь людей, а вместо этого мы оказываемся втянуты в глупые игры типа „ага, я тебя поймал“, - заявил в субботу Помпео, находящийся с визитом в Греции. - Это не способствует процветанию демократии».
Так Помпео ответил на вопрос журналистов о том, есть ли еще тревожные сигналы, указывающие на необходимость дальнейшего расследования переговоров Трампа с Зеленским.
«Трамп не оставил нам другого выбора»
В пятницу законодатели от Демократической партии потребовали от Белого дома представления документов в рамках ведущегося расследования, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа.
Распоряжение о представлении документов было выдано председателями трех комитетов палаты представителей - по надзору и реформам, иностранной политики и разведки.
Эти документы относятся к обстоятельствам, связанным с телефонным разговором между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля этого года.
Комитеты Палаты представителей, ведущие расследование, требуют от президента в срок до 18 октября представить перечисленные документы.
«Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение, однако его действия не оставляют нам иного выбора, кроме как предъявить данное требование», - гласит письмо конгрессменов-демократов, направленное Белому дому.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем попыталась принизить значение этого требования, заявив, что оно ничего не меняет.
Отдельное требование о предоставлении документов было направлено вице-президенту Майку Пенсу - его просят прояснить роль, которую тот мог сыграть в этом деле.
Что именно требуют демократы?
В совместном письме председатели трех комитетов Палаты представителей, находящихся под контролем демократов, обвиняют президента Трампа в отказе удовлетворить многочисленные требования по представлению документов, относящихся к его разговору с президентом Украины Зеленским 25 июля.
Отказавшись от добровольного представления документов, говорится в письме, президент избрал путь обструкций и сокрытия информации.
Отказ выполнить данное требование комитетов конгресса станет свидетельством такой обструкции, которая сама по себе может стать поводом для импичмента, говорится в письме председателей комитетов.
Как отреагировал президент?
В пятницу президент Трамп заявил, что демократы располагают в Палате представителей достаточным большинством, чтобы принять резолюцию о его импичменте, однако выразил уверенность, что сенат в ходе судебного разбирательства этого дела примет решение в его пользу.
В настоящее время большинство республиканцев в конгрессе твердо поддерживают президента, хотя уже два сенатора-республиканца выступили против него.
В пятницу сенатор от штата Юта Митт Ромни назвал действия президента возмутительными.
Накануне Дональд Трамп публично призвал власти Украины и Китая расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера в этих странах.
Нет никаких свидетельств о злоупотреблениях со стороны Хантера Байдена, который до начала этого года входил в состав совета директоров украинской газовой компании «Бурисма».
Появились также сообщения о существовании второго источника сведений о неподобающем поведении президента в лице сотрудника разведывательных служб, который рассматривает возможность выдвижения собственной жалобы.
По данным газеты New York Times, этот анонимный сотрудник имеет более недвусмысленные сведения об обстоятельствах, связанных с разговором Трампа с президентом Зеленским.
Газета сообщает, что генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон провел беседу с этим человеком с целью подтверждения заявлений, сделанных первым источником.
Этот источник, который, видимо, является сотрудником ЦРУ, не был прямым свидетелем телефонного разговора, поэтому свидетельство нового должностного лица, подтверждающее его жалобу, может оказаться ценным в рамках ведущегося демократами расследования.