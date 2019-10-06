Травмированный Кирт сумел выиграть серебро чемпионата мира

Кирт выполнил норматив 84 метра уже во второй попытке, метнув копье на 88,36, что стало вторым результатом вчерашнего дня. Первый результат, 89,35, показал действующий чемпион мира, Йоханнес Феттер из Германии. Третьим стал представитель Гренады Андерсон Питерс.

Свою лучшую попытку Кирт сумел показать во втором туре, метнув копье на 86,21. Остальные попытки результата не принесли, более того Кирт в пятой попытке травмировал плечо и был унесен с арены на носилках.

Победил с результатом 86.89 Андерсон Питерс из Гренады. Сложивший в Дохе чемпионские полномочия Йоханнес Феттер показал третий результат 85.37.